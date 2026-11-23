La nuova serie tv Art unisce l'ispettore Angelo Tiberi a Cosmo, figlio di un falsario. Un'indagine criminale nel mondo dell'arte.

Il nuovo progetto televisivo intitolato Art, che segna la terza collaborazione tra il produttore e l'attore Alessandro Preziosi, punta a replicare il successo ottenuto con il precedente lavoro Doc. Durante l'anteprima organizzata in occasione della Festa del cinema di Roma, i protagonisti hanno illustrato le dinamiche peculiari della serie, descrivendo una narrativa che ruota attorno alla risoluzione di crimini efferati verificatosi all'interno del vasto e complesso universo del mercato dell'arte. La premessa centrale introduce una coppia di investigatori forzosamente unita, costretti a collaborare nonostante le loro differenze irreconciliabili e i caratteri profondamente eterogenei.

Dinamiche investigative e differenze

Ancora prima di analizzare le scelte stilistiche, è fondamentale comprendere il meccanismo narrativo scelto da Jan Michelini. Cosmo, interpretato da Alessandro Preziosi, è presentato come un consulente d'arte figlio di un falsario, caratterizzato da un'indole esuberante e ribelle. Dall'altra parte troviamo Andrea Lattanzi, nel ruolo dell'ispettore Angelo Tiberi, un professionista rigoroso, preciso e impeccabile. L'evento scatenante della trama consiste nell'omicidio avvenuto in un museo, un fatto che costringe i due a unire le forze. La motivazione profonda di questa collaborazione nasce dal fatto che l'assassino sembra legato in qualche modo alla scomparsa del padre di Cosmo, innescando una caccia al colpevole di tipo singolare tra i due.

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Scelte recitative e approccio al ruolo

Alessandro Preziosi ha rivelato durante le interviste che l'approccio iniziale al personaggio era diverso da quello finale. Inizialmente, l'attore desiderava adottare uno stile più punk per incarnare Cosmo. Tuttavia, il regista Jan Michelini ha optato per un comportamento più compassato, una scelta che Preziosi ammette appartenga poco al suo carattere reale. L'attore ha sottolineato di possedere un'andatura piuttosto dinoccolata, lontana dalla compostezza richiesta dal ruolo. Nonostante queste divergenze, Preziosi definisce il collega di indagine come un fratello, evidenziando come l'incontro tra i due personaggi avvenga in un contesto di scontro necessario ma produttivo.

Preparazione e metier poliziesco

Per Andrea Lattanzi, la sfida ha richiesto un avvicinamento a un ambiente e a un linguaggio sconosciuti. L'attore ha dichiarato di aver inserito nel suo personaggio solo il trenta percento della sua sensibilità, dovendo gestire anche una terminologia tecnica specifica. Si tratta della prima volta per il romano ventiquattrenne che indossa l'uniforme da poliziotto. Per prepararsi al meglio, Lattanzi ha lavorato sul campo recando alla Questura. Durante questa fase operativa ha ricevuto una pistola vera, pur se scarica, e ha avuto l'opportunità di guidare un'automobile della polizia. Il suo obiettivo era quello di divertirsi e mettersi in gioco, superando i limiti del proprio comfort zone.

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Il cast e la critica all'industria

Il cast di supporto comprende attrici come Aurora Giovinazzo e Romana Maggiora Vergano. La critica espressa durante l'anteprima ha sottolineato che la chimica tra i membri del cast funziona visivamente e narrativamente. L'arte, in questa cornice, viene rappresentata in una duplice accezione: sia pop che rock. Il regista Jan Michelini ha definito l'intera serie come un elogio delle differenze, sottolineando che nessun evento accade per caso nella trama. L'intreccio mescola elementi di indagine criminale con riflessioni sociologiche sul mondo delle collezioni private.

Proiezioni future e contesto

La presentazione ha confermato l'interesse del pubblico verso questa nuova tipologia di serie poliziesca italiana. I tempi e le modalità di distribuzione verranno comunicati negli aggiornamenti ufficiali. La scelta di affrontare il tema della falsificazione d'arte e delle sue conseguenze criminali offre uno spunto originale per i pendolari del settore. Le reazioni iniziali suggeriscono che il contrasto tra l'imperfezione di Cosmo e la rigidità di Angelo Tiberi costituirà il motore principale della narrazione nei prossimi episodi programmati per la stagione televisiva in arrivo.