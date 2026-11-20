Il rapporto Confindustria Csit del novembre 2026 evidenzia che l'economia italiana perderebbe il 17% del valore aggiunto senza i servizi ad alta intensità di conoscenza, totali oltre 300 miliardi.

L'ecosistema economico italiano dipende in modo critico dai servizi ad alta intensità di conoscenza, un settore che contribuisce a mantenere l'attrattività industriale del Paese. Senza questo pilastro fondamentale, il valore aggiunto nazionale subirebbe un calo drastico fino al 17%, corrispondente a oltre 300 miliardi di euro. Questo dato allarmante è emerso chiaramente durante la presentazione del rapporto intitolato "L'intelligenza dell'industria".

Dati critici dell'economia italiana nel 2026

Il documento è stato presentato ufficialmente venerdì 20 novembre 2026 a Roma, in occasione del ventesimo anniversario di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, comunemente nota come Csit. L'elaborazione dei dati e delle analisi è stata realizzata congiuntamente dal Centro studi Confindustria, affiancato da ricercatori esperti presso la Sapienza università di Roma e dalla Luiss. La relazione ha messo in luce come la mancata considerazione di questi servizi rappresenti un rischio sistemico per la produttività complessiva.

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Crescita occupazionale e struttura del mercato

Il comparto dei servizi ad alta intensità di conoscenza conta attualmente 2,67 milioni di addetti. Questa forza lavoro rappresenta il 14% del totale degli occupati nelle imprese italiane. Negli ultimi dieci anni, il settore ha registrato una crescita sostenuta del 39%, un ritmo che risulta sei volte superiore rispetto a quello della manifattura tradizionale. Tale dinamica evidenzia un cambiamento strutturale profondo nel tessuto produttivo nazionale.

La parte del mercato rappresentata direttamente da Csit, con 1,48 milioni di addetti, ha mostrato una performance ancora più positiva. In questo specifico ambito, la crescita registrata è pari al 44,8%. Questi numeri indicano un'accelerazione costante nella transizione verso un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica avanzata.

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Il ruolo strategico nella manifattura e nelle esportazioni

Due terzi del valore aggiunto generato da questo settore nascono dalla domanda di altre imprese, dimostrando un legame simbiotico con il resto dell'economia. I servizi incidono per circa il 38% sul valore aggiunto incorporato nelle esportazioni italiane di beni. Di conseguenza, la competitività della manifattura dipende strettamente dalle competenze e dalle tecnologie offerte dai servizi.

Vittoria Carli, presidente di Csit, ha dichiarato durante la relazione di apertura che una politica industriale che non considera i servizi avanzati è una politica industriale incompleta. Ha sottolineato che riconoscerne il ruolo significa sostenere non un settore in quanto tale, ma una componente essenziale della produttività di tutto il sistema economico. Questa affermazione pone le basi per una nuova visione integrata dello sviluppo industriale.

La sfida dell'intelligenza artificiale nelle Pmi

Il rapporto individua l'intelligenza artificiale come la sfida più urgente per il tessuto imprenditoriale italiano. Nel 2025, solo il 16,4% delle imprese italiane utilizzava questa tecnologia, una quota inferiore rispetto alla media europea che si ferma al 20%. Il divario si allarga significativamente quando si analizzano le piccole imprese, dove la percentuale di adozione scende al 14,2%.

Tuttavia, il settore del software presenta un quadro diverso e più positivo. In questo specifico ambito, la quota di aziende che adottano l'intelligenza artificiale arriva al 53%. Chi non adotta queste tecnologie indica come primo ostacolo la mancanza di competenze specifiche. Questo gap formativo rappresenta un freno serio alla modernizzazione delle imprese più piccole.

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Vittoria Carli ha osservato che il problema non è soltanto sviluppare nuove tecnologie, ma renderle accessibili, comprensibili e concretamente applicabili alle esigenze delle imprese. È qui che i servizi innovativi fanno la differenza, accompagnando le Pmi nei percorsi di trasformazione digitale. Questo supporto è fondamentale per colmare il divario tecnologico con i competitor europei.

Priorità strategiche e prospettive future

Il rapporto individua tre priorità fondamentali per il futuro sviluppo del settore. La prima consiste nel riconoscere i servizi avanzati e il capitale intangibile come investimento industriale, superando la visione tradizionale che li considera solo costi. La seconda priorità è accelerare l'adozione delle tecnologie e la crescita dimensionale delle Pmi per aumentare la resilienza.

La terza priorità riguarda la costruzione delle condizioni per competere attraverso un patto per le competenze e una pubblica amministrazione che acquisti innovazione. Inoltre, si chiede un mercato digitale europeo meno frammentato per facilitare la scalabilità delle soluzioni tecnologiche. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del sistema Confindustria e del mondo delle imprese, con il patrocinio della regione Lazio e della Camera di commercio di Roma.

Nel pomeriggio si è tenuto il IX Summit dei territori, promosso dal Comitato nazionale di coordinamento territoriale di Csit. Questo incontro era dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e competitività delle Pmi, confermando l'attenzione costante del settore sulle tematiche di innovazione e sviluppo sostenibile. La collaborazione con Unindustria sottolinea l'importanza di un approccio integrato per le sfide future.