Servizio Parchi Nazionali rimosso 51 reperti in 38 siti per ordine esecutivo Trump

Un giudice federale di Boston ha ordinato un inventario dopo che gruppi per la conservazione, storici e scienziati hanno contestato la rimozione di mostre considerate 'denigratorie'. Tra i reperti rimossi, pannelli sulla schiavitù di George Washington e sul cambiamento climatico.

Il Servizio dei Parchi Nazionali degli Stati Uniti ha rimosso almeno 51 reperti da 38 siti per dare attuazione al decreto presidenziale di Donald Trump che prende di mira le esposizioni che 'denigrano in modo inappropriato gli americani del passato o del presente', secondo un inventario ordinato da un tribunale.

Gli esempi, rivelati in un documento presentato mercoledì dall'amministrazione Trump, riguardano una serie di parchi nazionali e monumenti, tra cui l'Independence National Historical Park di Filadelfia, dove è stato rimosso un pannello informativo che descriveva la proprietà di schiavi da parte di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti. L'elenco è stato consegnato su ordine del giudice distrettuale statunitense Angel Kelley di Boston, che venerdì ha stabilito che il governo stava compiendo uno sforzo illegale per 'riscrivere la storia della nazione con un correttore bianco'.

La sentenza è stata emessa in seguito a un ricorso presentato da gruppi che rappresentano ambientalisti dei parchi nazionali, storici e scienziati, i quali accusano l'amministrazione di violare le leggi che regolano le azioni del National Park Service. In un altro deposito giudiziario, l'amministrazione ha definito l'ordine del giudice che richiede di reinstallare i reperti entro il 3 luglio, vigilia del 250° anniversario della fondazione del paese, un 'compito erculeo e ingestibile', chiedendo la sospensione della decisione mentre presenta appello contro il blocco imposto alla ministra dell'Interno Doug Burgum nell'implementare la direttiva presidenziale di marzo 2025.

Il decreto di Trump prende di mira ciò che lui chiama un 'movimento revisionista' che ritrae gli Stati Uniti come 'intrinsecamente razzisti, sessisti, oppressivi o altrimenti irrimediabilmente difettosi', e ha diretto il Dipartimento dell'Interno a apportare modifiche ai parchi in tutto il paese. I critici accusano Trump di cercare di cancellare aspetti della storia americana per adattarla alle sue storie false sulla nazione.

Per valutare la richiesta dell'amministrazione di sospendere la sua decisione, Kelley ha dichiarato di aver bisogno di maggiori informazioni per valutare la portata delle modifiche ai reperti, ordinando la produzione di un elenco di eventuali articoli rimossi. Tra i siti elencati nel foglio di calcolo figurano il Fort Sumter in Carolina del Sud, la Jamaica Bay Wildlife Refuge al Gateway National Recreation Area di New York e l'Acadia National Park nel Maine.

In tutti e tre i parchi, secondo la sentenza di venerdì, sono stati rimossi materiali che descrivono i cambiamenti climatici. L'inventario afferma che gli articoli sono stati scartati perché non correlati alla 'bellezza, all'abbondanza e alla grandiosità del paesaggio naturale'. Un funzionario del National Park Service, in un deposito giudiziario a corredo, ha dichiarato che l'inventario è probabilmente solo un elenco parziale e che non tutti gli articoli identificati per la rimozione sono stati ancora rimossi.

Kelley, nominata dal predecessore democratico di Trump Joe Biden, ha osservato nella sua sentenza che un database interno del National Park Service trapelato da anonimi funzionari pubblici a marzo elencava più di 500 articoli identificati per una revisione ai fini di una potenziale rimozione. L'agenzia ha dichiarato che, a titolo di trasparenza, l'elenco presentato includeva anche sei articoli rimossi da un 39° parco nazionale in base a un diverso decreto presidenziale di Trump





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