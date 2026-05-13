Sesi casi sospetti di hantavirus in Italia: tre casi verificati dal 30 aprile.

Sonoistlesi sei i casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo rispetto ai quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico.

Sono sei i casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm , sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico.

La turista, ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia il 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma, è stata sottoposta a un test che ha portato al trasporto del campione dei Nas allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato. Per quanto riguarda il secondo caso, l'uomo, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato.

Egli si trovava, infatti, a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da hantavirus. Con il cittadino britannico, al Sacco, per precauzione, anche un'altra persona che viaggia con lui è stata sottoposta agli stessi accertamenti. Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri agli accertamenti virologici è risultato negativo, così come l'accompagnatore.

Pertanto, la Regione Lombardia ha comunicato che era stato notificato l'obbligo di isolamento al cittadino inglese. Successivamente alle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, la Regione Lombardia ha informato che la turista non disponeva di una sistemazione privata idonea per il periodo di quarantena.

Pertanto, si è reso necessario il trasferimento presso l'Ospedale Sacco, dove trascorrerà il periodo di quarantena





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