Sesso con l'AI: per gli italiani è tradimento se lo fa il partner, ma non se lo fanno loro

Un sondaggio rivela che l'80% degli italiani considera tradimento le interazioni sessuali con l'AI da parte del partner, mentre molti ammettono di averle sperimentate personalmente. L'indagine esplora l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle relazioni di coppia.

Un recente sondaggio condotto dalla piattaforma di intrattenimento per adulti Xlovecam, in collaborazione con l'istituto di ricerca francese Discurv, ha esplorato un tema sempre più attuale: le relazioni sentimentali e sessuali con l'intelligenza artificiale.

Lo studio ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana, cercando di comprendere quanto l'AI stia influenzando la vita di coppia e come venga percepito il confine tra curiosità e tradimento. I risultati rivelano una netta asimmetria di giudizio: mentre otto italiani su dieci considerano un tradimento il fatto che il proprio partner intrattenga rapporti sessuali o sentimentali con un avatar o un chatbot, molti degli stessi intervistati ammettono di averlo fatto o di essere disposti a farlo in prima persona.

Questo dato sottolinea una doppia morale che potrebbe essere sintomo di una transizione culturale ancora in corso, dove la tecnologia ha già modificato i comportamenti individuali, ma le regole della coppia non si sono ancora adeguate. Il sondaggio evidenzia anche un uso crescente dell'intelligenza artificiale come confidente sentimentale. Il 54% delle persone ha dichiarato di aver chiesto consigli intimi o amorosi all'AI, un tempo riservati ad amici o familiari. Di questi, il 15% ha conversazioni sentimentali regolari con chatbot.

Per molti, l'AI rappresenta uno strumento utile per migliorare la propria vita intima, aiutando a esplorare desideri e a aumentare la fiducia in se stessi. Tuttavia, le opinioni divergono sulle conseguenze a lungo termine: un terzo degli intervistati ritiene che queste interazioni possano portare a un aumento della solitudine o a una dipendenza da relazioni malsane, mentre solo il 13% teme di ricevere consigli errati.

Il 17% degli italiani crede addirittura che un giorno l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire completamente un partner reale. Il fenomeno non si limita alla sfera sessuale, ma tocca anche il tema dell'eteropessimismo, parola recentemente entrata nel vocabolario Treccani che indica una visione negativa delle relazioni eterosessuali. Secondo gli esperti, l'uso dell'AI in ambito sentimentale potrebbe essere sia una risposta a un malessere diffuso, sia un catalizzatore di nuove dinamiche relazionali.

I dati raccolti mostrano che quasi quattro italiani su dieci hanno già avuto o desiderano provare un'interazione sentimentale o sessuale con un chatbot, avatar o robot. Di questi, il 12% ha già avuto conversazioni intime, il 6% una vera interazione sessuale, e il 19% non lo ha ancora fatto ma lo vorrebbe. Questi numeri indicano una tendenza in crescita che solleva interrogativi sulla definizione di fedeltà e intimità nell'era digitale





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