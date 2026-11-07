Sesso, salute e relazioni: consigli pratici tra ricerca scientifica e domande dei lettori

Un approfondimento su effetti del sesso sulla salute, uso del cockring, relazioni aperte, orgasmo, bisessualità e prevenzione con PrEP e doxyPEP, con risposte pratiche alle domande dei lettori.

Molti studi parlano del sesso come di qualcosa che può avere effetti positivi sulla salute, per esempio sostenendo che i rapporti regolari riducano i problemi alla prostata.

Ma a quale tipo di sesso si riferiscono? Anale, orale, masturbazione? La persona deve raggiungere l'orgasmo? Su questi punti la ricerca spesso non fornisce risposte chiare.

Also read I commercianti di via dei Prati Fiscali vogliono creare la 'via del Design'

Questi lavori non citano né raccomandano una pratica specifica e si limitano a dire che gli uomini fanno qualsiasi cosa serva, di comune accordo, per godere: penetrazione vaginale, anale, orale, in coppia o da soli. Altri studi hanno trovato un legame tra attività sessuale e un migliore equilibrio psichico, perché il sesso riduce lo stress e inonda il corpo di ormoni legati al benessere, alla felicità e all'eccitazione.

Come definire il sesso e l'orgasmo

Alcuni di questi benefici richiedono l'orgasmo, mentre altri derivano semplicemente dal contatto pelle a pelle o dal legame umano. La conclusione pratica è semplice: definire il sesso in modo ampio, includendo ogni forma di intimità condivisa, e praticarlo con una certa frequenza. Un altro tema affrontato riguarda il cockring, l'anello per il pene. Va indossato dietro ai testicoli e non sulla sola asta.

Advertisement

Deve aderire bene senza stringere troppo, altrimenti si rischia una visita al pronto soccorso per rimuoverlo. Se viene messo della taglia giusta solo attorno all'asta, davanti ai testicoli, è improbabile che resti al suo posto, soprattutto una volta bagnato. Potrebbe scivolare lungo il pene, sfregare in modo fastidioso contro le parti intime del partner o perfino fargli saltare i denti.

Anche sui calzini nel porno la posizione è neutrale: chi non è feticista né dei calzini né dei piedi può semplicemente cambiare contenuto, mentre per un feticista la presenza di calzini può aumentare notevolmente le probabilità di raggiungere l'orgasmo. Il terzo caso riguarda un uomo gay in una relazione aperta. Il suo fidanzato vuole sapere ogni dettaglio delle sue avventure, e lui è felice di condividerli.

Il problema nasce quando il partner chiede sempre se l'altro uomo fosse più bello di lui. La risposta giusta non è una verità assoluta, ma dipende da ciò che il partner vuole sentirsi dire. Potrebbe desiderare di essere stuzzicato, oppure rassicurato. Se la sua domanda nasce da insicurezza, può servire una risposta che lo tranquillizzi, senza inventare dettagli che non corrispondono alla realtà.

Gestire domande e relazioni aperte

Capire il bisogno dietro la domanda è più utile di una risposta standard. Una donna bisessuale racconta di essere alla prima relazione con un uomo dopo dieci anni passati a frequentare solo donne. Il rapporto è esclusivo da tre mesi, e lei lo descrive come bellissimo, con un sesso soddisfacente, ma sente già la mancanza delle donne. Non è un segnale definitivo sulla sua relazione attuale.

Piuttosto indica che la sua identità e i suoi desideri meritano attenzione. Se dopo pochi mesi di esclusività la nostalgia è così forte, può valere la pena parlarne apertamente con il partner, senza necessariamente considerare la relazione come un errore e senza pretendere di tornare subito a un modello diverso. Un lettore il cui partner riesce a venire solo quando è sdraiato sulla schiena chiede come fargli cambiare questa abitudine.

Advertisement

Il consiglio è di provare un cambiamento concreto per tre o sei mesi: niente orgasmo in posizione supina, né quando è in coppia né quando si masturba da solo. Deve raggiungere l'orgasmo in piedi, in ginocchio, sopra il partner o in altre posizioni, oppure non venire affatto in quel periodo. Se non riesce a venire in nessun'altra posizione, allora bisognerà accettare che i suoi orgasmi funzionino in questo modo.

Cambiamenti sessuali e PrEP

L'unico modo per capire se è un tratto da accettare o da modificare è provare a cambiarlo. Infine una fantasia particolare: essere usati come dildo da una donna alta quindici metri. L'idea è molto diffusa in alcuni immaginari maschili, ma sarebbe estremamente pericolosa. Lì dentro ci sarebbe pochissimo ossigeno e le contrazioni orgasmiche della gigantessa, ammesso che godesse con la sola penetrazione vaginale, spezzerebbero quasi certamente ogni osso del corpo.

Un altro spunto ironico riguarda la persona per cui si ha una cotta: resterà sempre perfetta proprio perché la fantasia non viene mai messa alla prova dalla realtà, per esempio quando questa persona fa esplodere il water e se ne va. L'ultima domanda riguarda la PrEP e il doxyPEP, farmaci per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Sono raccomandati soprattutto agli uomini gay e bisessuali, che in media hanno più partner sessuali rispetto agli uomini eterosessuali e quindi una maggiore esposizione al rischio. Tuttavia possono essere indicati anche per le donne che hanno un numero di rapporti superiore alla media. Chi si riconosce in questa situazione non deve decidere da sola, ma parlarne con il proprio medico, che potrà valutare il rischio individuale, le eventuali controindicazioni e la scelta più adatta.