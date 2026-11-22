Studio rivela che un terzo degli over ottantani mantiene una vita sessuale attiva. Scopri come età, salute e comunicazione influenzano l'intimità nella terza età.

Contrariamente ai pregiudizi culturali che associano la vecchiaia all'asessualità, una quota significativa della popolazione anziana mantiene una vita intima attiva. I dati evidenziano che oltre la metà delle persone, con una prevalenza maschile, continua l'attività sessuale fino ai 75 anni, mentre circa un terzo ne fa uso anche dopo gli 80 anni.

Trasformazione dell'intimità senior

Roberta Rossi, psicoterapeuta e sessuologa nonché vicepresidente dell'Istituto di sessuologia clinica di Roma, chiarisce che l'approccio all'intimità cambia radicalmente con l'età. La dimensione prestazionale e l'orientamento esclusivo alla penetrazione lasciano il posto alla ricerca di complicità emotiva e di vicinanza.

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Gesti come carezze, abbracci e baci acquistano un valore primario. Il contatto fisico diventa un'occasione per esplorare altre zone erogene del corpo, quali collo, interno coscia, addome e glutei, spostando l'attenzione dal risultato alla condivisione affettiva.

Impatto delle patologie croniche

Diego De Leo, psichiatra e presidente dell'Associazione italiana di psicogeriatria, nota che la salute fino a 72 anni è generalmente buona. Successivamente, compaiono frequentemente problemi di dentizione e patologie come diabete, ipertensione, cardiopatie, tumori e disturbi neurologici.

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Queste condizioni possono causare difficoltà motorie e portare a una distanza fisica, spesso attribuita erroneamente a abitudini di coppia come russamento o lettura notturna. È fondamentale riconoscere e comunicare con sincerità le proprie fragilità per negoziare nuove modalità di relazione.

Rottura dei tabù sociali

Emmanuele A. Jannini, professore di Endocrinologia, andrologia e sessuologia medica presso l'università Tor Vergata di Roma, identifica l'ageismo come la radice culturale che nega il desiderio negli anziani. Tale visione si basa su modelli corporei eternamente atletici, tipici della società occidentale.

Non esistono controindicazioni mediche assolute: se si è in grado di salire una rampa di scale senza attacchi cardiaci, l'attività sessuale è sicura. È sconsigliabile rimpiangere le prestazioni giovanili o confrontarsi con canoni estetici online, preferendo invece la comunicazione aperta sui propri desideri.

Il concetto di doublepause

Il calo fisiologico degli ormoni sessuali, testosterone negli uomini ed estrogeni nelle donne, influenza profondamente la dinamica di coppia. Jannini e la ginecologa Rossella Nappi definiscono questo fenomeno come doublepause, dove i sintomi e le ansie si ripercuotono reciprocamente tra i partner coetanei.

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L'attività sessuale rimane inoltre un indicatore predittivo di salute, capace di rivelare in anticipo patologie croniche non trasmissibili, cardiovascolari o metaboliche. Superare il tabù culturale è essenziale per preservare il benessere psicofisico nella terza e quarta età.