Sessùn inaugura la prima boutique italiana a Milano, un dialogo tra moda, artigianato e arte

Nel cuore di Brera, il brand marsigliese Sessùn apre la sua prima boutique italiana. Uno spazio di 57 metri quadrati che non è negozio ma un luogo di incontro tra artigianato, arte e moda, in linea con la filosofia della fondatrice Emma François-Grasset che punta su capi duraturi e lavorazioni pregiate accessibili, non sul lusso elitario.

Nel cuore del quartiere Brera a Milano, icona del design e della creatività, Emma François-Grasset ha inaugurato la prima boutique italiana del brand Sessùn , fondato a Marsiglia trent'anni fa.

Lo spazio di 57 metri quadrati non è una semplice vetrina ma un luogo identitario dove arte, design, artigianato e moda si incontrano senza forzature, riflettendo l'anima mediterranea del marchio e l'estetica sofisticata ma semplice delle donne milanesi. All'interno, le collezioni di abbigliamento e accessori -- pensati per durare -- dialogano con interventi artistici e oggetti unici: le basi espositive e il banco cassa sono di Frédéric Imbert, la lampada in ceramica e le maniglie su misura di Livia Spinga, mentre Pol Agustí Turón ha contribuito con opere tra arte e arredo.

Questo approccio conferma la filosofia del brand, per cui il rapporto con design e artigianato non è decorativo ma parte integrante del processo creativo. L'equilibrio tra serialità produttiva e unicità artigianale, secondo François-Grasset, è fondamentale per materializzare la visione personale dell'azienda. Questa valorizzazione dell'artigianato affonda le radici nella storia della fondatrice, che 35 anni fa, durante i suoi studi, esplorava già le tecniche tradizionali e il lavoro manuale, temi poi al centro della sua tesi.

Oggi Sessùn costruisce una rete di eccellenze artigianali tutelate: dai ricami in India al block print, dalle lavorazioni a telaio alla camiceria veneta, dalle calzature marsigliesi e portoghesi alla lana e al lino francese. La sfida -- spiega la fondatrice -- è rendere sostenibili e ripetibili queste lavorazioni speciali all'interno di una produzione contemporanea, senza sacrificare la qualità e l'unicità.

L'obiettivo non è creare lusso elitario, ma diffondere un'accessibilità concreta, garantendo che prodotti di alto artigianato possano essere parte integrante di un guardaroba quotidiano, duraturo e consapevole





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