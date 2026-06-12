Sette persone uccise in incidente stradale in Ungheria

Un minibus con a bordo nove persone si è schiantato contro un camion fermo nel traffico causato da un precedente incidente sull'autostrada M1, causando la morte di sette persone e ferendo due.

Sette persone sono morte e due sono rimaste ferite venerdì mattina nell' Ungheria occidentale quando un minibus con a bordo nove persone si è schiantato contro un camion fermo nel traffico causato da un precedente incidente sull'autostrada M1, secondo quanto riferito dalla polizia.

L'incidente, avvenuto nei pressi di Gyor, 122 km a ovest di Budapest, ha fatto seguito a un precedente incidente nella stessa zona in cui un camion si era scontrato con un veicolo da cantiere, causando un decesso e un ingorgo stradale. Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha dichiarato in un post su Facebook che le vittime erano cittadini stranieri. Magyar non ha specificato la nazionalità delle vittime e la polizia non ha risposto immediatamente alle domande di Reuters.

La polizia ha riferito al sito di notizie 24.hu che tutte le vittime erano uomini, che il minibus aveva targa moldava e che anche il camion coinvolto nel primo incidente aveva targa moldava. Questo incidente è avvenuto in un momento in cui la circolazione stradale è particolarmente intensa a causa delle vacanze estive. La polizia ha chiesto di aumentare la cautela e di rispettare i limiti di velocità.

La morte di sette persone è un evento tragico che ha lasciato profonde emozioni in tutta l'Ungheria. La comunità internazionale ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha chiesto di aumentare la sicurezza stradale in tutta l'Europa





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