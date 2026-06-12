Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Sette persone uccise in incidente stradale in Ungheria

Notizie Di Cronaca News

Sette persone uccise in incidente stradale in Ungheria
Incidente StradaleUngheriaVittime
📆6/12/2026 7:20 AM
📰Internazionale
58 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 74%

Un minibus con a bordo nove persone si è schiantato contro un camion fermo nel traffico causato da un precedente incidente sull'autostrada M1, causando la morte di sette persone e ferendo due.

Sette persone sono morte e due sono rimaste ferite venerdì mattina nell' Ungheria occidentale quando un minibus con a bordo nove persone si è schiantato contro un camion fermo nel traffico causato da un precedente incidente sull'autostrada M1, secondo quanto riferito dalla polizia.

L'incidente, avvenuto nei pressi di Gyor, 122 km a ovest di Budapest, ha fatto seguito a un precedente incidente nella stessa zona in cui un camion si era scontrato con un veicolo da cantiere, causando un decesso e un ingorgo stradale. Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha dichiarato in un post su Facebook che le vittime erano cittadini stranieri. Magyar non ha specificato la nazionalità delle vittime e la polizia non ha risposto immediatamente alle domande di Reuters.

La polizia ha riferito al sito di notizie 24.hu che tutte le vittime erano uomini, che il minibus aveva targa moldava e che anche il camion coinvolto nel primo incidente aveva targa moldava. Questo incidente è avvenuto in un momento in cui la circolazione stradale è particolarmente intensa a causa delle vacanze estive. La polizia ha chiesto di aumentare la cautela e di rispettare i limiti di velocità.

La morte di sette persone è un evento tragico che ha lasciato profonde emozioni in tutta l'Ungheria. La comunità internazionale ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha chiesto di aumentare la sicurezza stradale in tutta l'Europa

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internazionale /  🏆 10. in İT

Incidente Stradale Ungheria Vittime Minibus Camion Autostrada M1

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia sfiorata durante l'amichevole pre-Mondiale tra Ungheria e KazakistanTragedia sfiorata durante l'amichevole pre-Mondiale tra Ungheria e KazakistanUna telecamera sospesa sopra il terreno di gioco precipita in campo durante l'amichevole pre-Mondiale tra Ungheria e Kazakistan, causando un grande spavento per calciatori, staff e tifosi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.
Read more »

Ungheria-Kazakistan, tragedia sfiorata: una spidercam si schianta sul terreno da 20 metriUngheria-Kazakistan, tragedia sfiorata: una spidercam si schianta sul terreno da 20 metriUn episodio potenzialmente pericoloso ha scosso l’amichevole tra Ungheria e Kazakistan, disputata ieri e conclusasi con la vittoria degli ungheresi per 3-1.
Read more »

Incendio mortale a Hong Kong: sette imputati e due società accusate di omicidio colposo e frodeIncendio mortale a Hong Kong: sette imputati e due società accusate di omicidio colposo e frodeIl governo di Hong Kong ha annunciato accuse penali contro sette persone e due aziende in relazione all'incendio del complorso residenziale Wang Fuk Court del novembre 2025, costato la vita a 168 persone. Tra i reati contestati: omicidio colposo, associazione a delinquere, riciclaggio e frode fiscale. La più grande task force investigativa congiunta ha già arrestato 35 individui e le indagini proseguono.
Read more »

Tragedia sfiorata in Ungheria-Kazakistan: telecamera cade da 20 metri e rischia di colpire un operatoreTragedia sfiorata in Ungheria-Kazakistan: telecamera cade da 20 metri e rischia di colpire un operatoreUna spider-cam è caduta da 20 metri sfiorando un operatore durante Ungheria-Kazakistan. Partita sospesa per minuti
Read more »



Render Time: 2026-06-12 10:20:22