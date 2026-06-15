Settecolori rifiuta la clausola sull'antifascismo per Più libri più liberi: la libertà non si certifica con un timbro

L'editore indipendente Manuel Grillo di Settecolori spiega perché non ha sottoscritto la clausola sull'antifascismo richiesta dall'AIE per partecipare alla fiera romana. Una scelta basata sul rispetto della Costituzione senza adesioni aggiuntive, a difesa di un'editoria libera da certificati ideologici.

L'editore di Settecolori , Manuel Grillo , ha deciso di non sottoscrivere la clausola sull'antifascismo richiesta dall'Associazione Italiana Editori ( AIE ) per partecipare alla fiera Più libri più liberi.

La scelta, chiarisce, non rappresenta un distacco dalla Costituzione o dall'ordinamento democratico, ma nasce dalla convinzione che il rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica sia presupposto necessario e sufficiente per partecipare a una manifestazione culturale e professionale, senza bisogno di adesioni dichiarative aggiuntive. Grillo, socio AIE, ha presentato la domanda di partecipazione per la sua casa editrice indipendente, Edizioni Settecolori, precisando di non aver firmato la clausola in questione.

La casa editrice, fondata nel 2023 a Milano, ha un catalogo che include opere come "I Due Stendardi" di Lucien Rebatet, definita da George Steiner come un capolavoro segreto della letteratura moderna, e il romanzo di Peter Weiss, di prossima pubblicazione, dedicato alla resistenza antifascista. Questi titoli, distanti per sensibilità e orizzonte politico, illustrano la linea editoriale: pubblicare libri di valore, scomodi o difficili, senza certificare appartenenze ideologiche.

Grillo sottolinea che il crescente successo di Settecolori, incluso il riconoscimento al Premio Ernesto Ferrero al Salone del Libro di Torino, deriva proprio da questo approccio indipendente. La decisione di non firmare la clausola è stata motivata anche da una lettera inviata all'AIE, in cui Grillo afferma che la libertà non si attesta con un timbro e che i libri parlano da sé, mentre le patenti morali o ideologiche no. Ritiene la scelta dell'AIE pericolosa perché introduce l'idea che l'accesso a una fiera possa dipendere da una preventiva dichiarazione di conformità ideologica, un precedente che potrebbe minare la libertà culturale.

La clausola richiederebbe agli editori di dichiarare la loro adesione all'antifascismo come condizione per partecipare a Più libri più liberi, la fiera nazionale della media e piccola editoria che si terrà alla Nuvola dell'Eur di Roma. Grillo conclude ribadendo che la democrazia e la cultura italiana non hanno bisogno di certificati, ma del rispetto delle leggi e della Costituzione, che già garantiscono libertà e uguaglianza.

La sua posizione è che la Resistenza e i suoi valori siano parte integrante della storia italiana, ma non possano essere ridotti a una formula da firmare, pena la trasformazione di un principio etico in un requisito burocratico





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