Seul, oltre seimila in piazza per richiedere la ripetizione delle elezioni locali dopo la crisi delle schede

Una massiccia protesta ha investito il centro di scrutinio di Seul dopo che una carenza di schede elettorali ha impedito il voto a numerosi cittadini. Il capo della Commissione elettorale si è dimesso assumendosi la responsabilità, ma i manifestanti chiedono il nuovo voto.

Martedì 5 giugno 2024, Seul è stata teatro di una protesta senza precedenti nel cuore del processo democratico. Più di seimila cittadini si sono radunati allo stadio olimpico di pallamano SK, il luogo designato per lo spoglio delle elezioni locali di mercoledì, per chiedere a gran voce la ripetizione del voto.

La scintilla della mobilitazione è stata la grave carenza di schede elettorali verificatasi in alcuni seggi, che ha privato numerosi elettori del diritto di voto e ha creato un profondo senso di ingiustizia e malfunzionamento istituzionale. La folla, guidata da giovani tra i venti e i trent'anni scoperti tramite video su YouTube e post sui social media, ha scandito lo slogan "Elezioni ripetute!

" sventolando bandiere nazionali, in un appello passionale ma pacifico per la difesa della democrazia. Tra i manifestanti, Lee Ung-yeong, 21 anni, ha raccontato di aver seguito lo spoglio in diretta e di essere rimasto scioccato dalle notizie sulla mancanza di schede: "Le spiegazioni della Commissione elettorale nazionale sono inadeguate. Per questo sono venuto dopo il lavoro".

Un altro, Park Gui-nam, 30 anni, ha definito l'accaduto "una violazione del diritto di voto", riflettendo il clima di crescente distrust verso le istituzioni. Le ragioni della protesta affondano le radici in un caos logistico di proporzioni significative. Secondo quanto dichiarato da Yoon Jae-soo, responsabile dell'ufficio politiche elettorali della Commissione, ben cinquanta seggi su 14.300 hanno esaurito le schede, causando la sospensione temporanea del voto in 22 di essi. La causa principale è stata una previsione errata dell'affluenza.

A causa dell'altissima partecipazione nei due giorni di voto anticipato della scorsa settimana, le schede sono state stampate per coprire solo la metà degli elettori aventi diritto per il giorno del voto principale. Il risultato è che, su base complessiva dei tre giorni, le schede disponibili coprivano solo il 73% degli aventi diritto, nonostante l'affluenza finale si sia attestata al 63%.

Questo calcolo sottostimato ha generato disagi enormi: mercoledì sera, dopo la chiusura ufficiale dei seggi alle 18:00, molti elettori hanno aspettato per ore sotto la pioggia per poter esprimere il proprio voto. L'episodio più critico si è verificato nel distretto di Songpa a Seul, dove una folla infuriata ha bloccato il prelievo delle urne per portarle al centro di scrutinio.

I manifestanti hanno presidiato il seggio fino a venerdì mattina, quando centinaia di agenti di polizia hanno scortato i funzionari elettorali per recuperare le ultime due urne, prima della conclusione ufficiale dello spoglio venerdì pomeriggio. La crisi ha avuto immediata e drammatica conseguenza politica. Roh Tae-ak, capo della Commissione elettorale nazionale (NEC) e magistrato della Corte Suprema per convenzione a capo dell'ente, ha assunto la piena responsabilità dell'accaduto annunciando le proprie dimissioni.

In un suo intervento, ha ammesso che non vi sono scuse per un fallimento che ha danneggiato il pubblico e il processo democratico, generando comprensibilmente sfiducia. Per cercare di riparare al danno, Roh ha annunciato che esperti esterni saranno chiamati a indagare sulle cause tecniche e organizzative della carenza, e che lui stesso accetterà le conclusioni del panel di inchiesta.

Tuttavia, questa presa di posizione non ha spento le polemiche. La richiesta principale dei manifestanti rimane la ripetizione delle elezioni, una misura estrema che finora nessuna autorità - né la Commissione né il governo - ha preso in considerazione, limitandosi a non commentare immediatamente le richieste.

Il caso solleva questioni profonde sulla preparazione logistica delle consultazioni, sul rapporto tra innovazione tecnologica (con il voto anticipato che ha surriscaldato le previsioni) e resilienza del sistema, e sul peso della protesta digitale nell'organizzare mobilitazioni fisiche in tempi brevissimi. La credibilità stessa del risultato elettorale per cariche locali cruciali - sindaci, governatori, consiglieri - pende ora sul filo di questa controversia, con una frattura tra istituzioni e una parte dell'elettorato che rischia di non rimarginarsi facilmente





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