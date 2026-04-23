Sextortion: l'estorsione online in aumento, le vittime sono sempre più spesso uomini

Un report di PermessoNegato rivela un aumento significativo dei casi di sextortion in Italia, con una prevalenza di vittime maschili. Il fenomeno, basato sulla minaccia di diffusione di materiale intimo, si avvale di tecniche sempre più sofisticate e spesso è orchestrato da vere e proprie organizzazioni criminali.

La dinamica è sempre, più o meno, la stessa: un messaggio privato che arriva da un nuovo contatto su Instagram o TikTok, una conversazione che scorre veloce e lascia intendere che ci sia del feeling, l’invio di foto o video intimi e poi la richiesta di denaro, con la minaccia di diffondere tutto.

In un ecosistema digitale sempre più stratificato, in cui i corpi diventano merce e l’intimità viene usata come oggetto di scambio, prende forma la sextortion, una delle derive più insidiose (e meno raccontate) della violenza che si consuma in rete. Le vittime preferite sono paradossalmente gli uomini, come emerge dal Report 2025 di PermessoNegato, l’associazione che offre supporto (tecnologico, legale e psicologico) in caso di diffusione non consensuale di materiale intimo e violenza online.

Delle 1.086 persone che, dal gennaio 2020 al dicembre 2024, si sono rivolte all’associazione dopo essere state vittime di sextortion, 987 sono uomini e 99 donne. Si tratta di un fenomeno in costante espansione, se si pensa che nel 2024 i casi registrati sono stati 392 contro i 41 del 2020. Sono sempre più le persone ricattate che chiedono aiuto ma tantissime altre non lo fanno, oppresse da vergogna e senso di colpa.

Ne abbiamo parlato con Silvia Lai, psicologa e psicoterapeuta presso il Centro Medico Amana di Cagliari, e Gian Luca Manzi, ingegnere informatico specializzato in cybersecurity, entrambi volontari di PermessoNegato. Cos’è la sextortion Ing. Manzi, spieghiamo bene cos’è la sextortion. Il termine “sextortion” deriva dall’unione delle parole inglesi sex (sesso) ed extortion (estorsione).

Come si può dedurre, questo fenomeno si manifesta quando l’autore del reato minaccia di divulgare contenuti intimi (foto o video) dei quali è in possesso, a meno che la vittima non gli dia quello che vuole, generalmente soldi ma anche prestazioni sessuali. Il materiale utilizzato per ricattare la vittima è estorto con l’inganno, dal momento che il persecutore finge inizialmente di essere una persona con cui fare una nuova conoscenza.

Per farlo, può arrivare a utilizzare foto false, magari create con l’intelligenza artificiale o rubate da altri profili. Secondo una recente ricerca svolta dal Centro Studi di PermessoNegato, della sextortion si parla ancora poco, ma si stima che possa aver colpito circa 1,8 milioni di persone in Italia. Quali sono i bersagli più a rischio E stando agli ultimi dati di PermessoNegato, i più colpiti sono gli uomini.

Sì, nella maggior parte dei casi le vittime sono di sesso maschile e appartengono a tutte le fasce d’età: dagli adolescenti agli adulti più maturi. Diversamente da quanto si possa pensare, e cioè che queste persone siano sempre molto fragili e quindi facilmente manipolabili, le vittime provengono da contesti sociali, culturali e geografici eterogenei, appartengono a orientamenti sessuali diversi, sono single, conviventi, sposati, con o senza figli, e hanno più o meno dimestichezza con i social network e i sistemi digitali.

Ci sono uomini più a rischio? Esistono, come per tutti i reati, alcune caratteristiche che possono esporre maggiormente una persona a determinate forme di violenza.

Condizioni come la solitudine prolungata o una scarsa consapevolezza digitale - in particolare riguardo all’esistenza di questi crimini, alle modalità di tutela dei contenuti sensibili, alla gestione delle interazioni online e al riconoscimento di possibili “red flags” (segnali di allarme premonitori di comportamenti tossici o abusivi, ndr) - possono aumentare il rischio, soprattutto per chi cerca un contatto in rete senza conoscerne i pericoli. Come funziona la sextortion e chi c'è dietro Chi c’è dietro alla sextortion, il singolo o un sistema?

Sulla base delle informazioni raccolte dall’associazione, dietro a molti di questi reati sembrerebbero esserci vere e proprie organizzazioni criminali strutturate. Lo si evince dalla particolare metodologia di adescamento delle vittime, che presenta molte somiglianze in vari casi. Raramente dietro a questa forma di reato si celano singoli individui autonomi. Ing.

Manzi, come viene “agganciata” la vittima? I ricattatori diventano sempre più scaltri e preparati e hanno affinato tecniche per “agganciare” i bersagli in modo sempre più credibile. I passaggi sono sempre gli stessi, grossomodo: si contatta la possibile vittima sulle piattaforme social maggiormente utilizzate; il ricattatore, utilizzando profili e modalità di interazione sempre più verosimili, si finge un coetaneo o una coetanea (nel caso di vittime adolescenti) o una giovane donna (per adulti più avanti con l’età).

Dopo l’adescamento, segue l’invio di foto o video (ovviamente falsi, creati con l’AI o rubati ad altri profili social) per ingannare il bersaglio. Una volta carpita la sua fiducia, il persecutore chiede in cambio del materiale intimo o di mostrarsi in webca





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