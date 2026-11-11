Seyel: Da Napoli al mondo con la musica contro la leucemia

Carmine Luongo, noto come Seyel, trasforma l'esperienza della leucemia in arte. Tra Honiro Label, Thailandia e Honiro, la sua missione è dare voce a chi non ce l'ha fatta.

Carmine Luongo, in arte Seyel, ha trasformato la sua battaglia contro la leucemia in una potente missione musicale, portando le sue emozioni sul palco del contest organizzato da Honiro Label. Il percorso di questo giovane artista, iniziato a soli 12 anni, dimostra come la creatività possa nascere dal dolore e diventare un faro per chi ha sofferto.

La musica nasce dalla terapia ospedaliera

La scrittura di canzoni per Carmine Luongo non è nata da una semplice passione, ma da un percorso terapeutico proposto da educatori e medici durante il suo ricovero. In quel contesto difficile, mettere nero su bianco pensieri e paure rappresentava un modo fondamentale per aiutare i pazienti a esprimere ciò che stavano vivendo. Con il tempo, quelle prime parole scritte su carta si sono evolute in composizioni musicali vere e proprie, trasformando un esercizio di sfogo in una carriera.

Also read Da Gittens a Varela fino a Coulibaly, tutti i nomi del calciomercato del Napoli: Allegri spera

Una missione per chi non ce l'ha fatta

Seyel si considera la voce di tutti quei ragazzi che, come lui, hanno attraversato momenti di profonda difficoltà sanitaria. L'artista mantiene un legame stretto con i genitori di alcuni giovani pazienti conosciuti in ospedale e che purtroppo non sono sopravvissuti alla malattia. Queste famiglie continuano a spronarlo a fare di più, considerando la sua musica come una missione necessaria per dare una voce a chi non ha avuto modo di raccontare il proprio passato o esprimere i propri sentimenti.

Il nome e le radici tra hip hop e pop

Il nome d'arte Seyel ha un'origine spontanea, lontana da strategie di marketing studiate, derivando dalla storpiatura del suo cognome in uno studio di registrazione a Napoli. La sua matrice musicale affonda nell'hip hop, genere che continua a rappresentare la base del suo progetto, ma si arricchisce anche di influenze pop derivate dalla formazione cantata e dallo studio continuo. Tra i riferimenti artistici che lo hanno ispirato negli ultimi anni figura anche un artista russo, noto per le sue produzioni, mentre la tradizione musicale napoletana rimane un punto di riferimento imprescindibile.

Advertisement

Il salto di qualità e la partecipazione al contest

Nonostante Napoli offra numerose opportunità per suonare, Carmine Luongo ha deciso di partecipare al contest di Honiro Label per allargare i propri orizzonti e farsi conoscere da un pubblico più ampio. La scena locale, pur ricca di talenti, presenta dinamiche specifiche che limitano spesso la portata esterna degli artisti. Questa partecipazione rappresenta un passo strategico per superare i confini di una scena che segue regole proprie, cercando di portare la propria musica oltre i confini regionali.

Progetti futuri e il viaggio in Thailandia

Il prossimo singolo di Seyel, accompagnato da un videoclip girato in Thailandia, symbolizza la voglia di partire e cambiare prospettiva. Questa esperienza internazionale ha permesso all'artista di capire che i problemi spesso risiedono dentro l'individuo e non nel luogo in cui si vive. Mentre prosegue il lavoro al disco, il suo obiettivo rimane quello di crescere un passo alla volta, costruendo un legame autentico con chi ascolta le sue canzoni, senza correre verso traguardi precoci.