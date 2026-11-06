Sfratto ad Treviso: famiglia Ater dorme in auto per debiti, figlio in Marocco

A Treviso, una famiglia sfrattata dall'Ater per 20mila euro vive in auto. La figlia e il nipote di sei anni sono stati allontanati, mentre la madre contesta l'assenza di sostegno sociale.

Una donna di 68 anni, Paola Groppo, dorme ogni notte nella sua automobile, una Kia Picanto parcheggiata a pochi metri dal condominio di Treviso in cui risiedeva fino allo scorso anno. La sua storia, insieme a quella della figlia Alice e del genero, evidenzia una crisi abitativa drammatica nel quartiere San Pelaio, dove la famiglia è stata espulsa dall'alloggio di proprietà dell' Ater (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale).

La famiglia sfrattata vive in condizioni precarie

Dal 29 settembre, data in cui è stato materialmente eseguito lo sfratto e cambiate le serrature dell'abitazione e del garage, la vita di Paola Groppo si è concentrata nello spazio ristretto di un'auto. I sedili della vettura ospitano coperte, vestiti, borse e scorte alimentari limitate, mentre con l'arrivo dei primi freddi invernali le notti passate all'aperto diventano sempre più difficili da sopportare.

Also read Lo sport come diritto per tutti, accordo Ulss2 Treviso e Cip in Veneto

La situazione non riguarda solo la sessantottenne, ex addetta alle pulizie in pensione. Anche la figlia Alice, una trentenne, e il suo marito, un saldatore di 44 anni, trascorrono le loro notti in un'altra automobile, parcheggiata in una diversa zona della città veneta. L'unico membro della famiglia che ha evitato il disagio della strada è il nipotino di sei anni, il bambino della coppia.

Per proteggere il piccolo dal freddo e dall'instabilità, la famiglia ha preso la dolorosa decisione di affidarlo ai nonni paterni in Marocco. Secondo le dichiarazioni della nonna Paola, il bambino vorrebbe tornare in Italia e chiede costantemente quando potrà rivedere i suoi cari, subendo il trauma dell'allontanamento forzato dalla sua vita quotidiana.

Advertisement

Il debito di 20mila euro e la contestazione Ater

Le cause di questo esilio forzato risiedono in un debito accumulato progressivamente nel corso degli anni, che ammonta a circa 20mila euro secondo i dati dell'amministrazione comunale. Paola Groppo ricorda che il canone di affitto mensile era di circa 300 euro, ma le spese condominiali annuali hanno raggiunto cifre preoccupanti, sfiorando i 4.000 euro all'anno, rendendo insostenibile il costo per il bilancio familiare.

La donna sostiene che i servizi sociali non siano intervenuti in tempo utile, mentre gli effetti personali rimasti dentro l'appartamento sono stati lasciati al loro destino dopo la chiusura delle porte. Non risulta verificata l'effettiva disponibilità di alloggi pubblici vuoti nelle vicinanze che la famiglia avrebbe indicato come potenziali soluzioni alternative.

La posizione dell'Amministrazione e la polemica pubblica

L'assessora alle Politiche sociali del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo, ha difeso l'operato dell'ente, affermando che l'intervento è arrivato solo quando il debito era diventato ingovernabile e non era più possibile una rateizzazione. La Tessarolo ha dichiarato che la famiglia ha fatto una scelta saggia portando il bambino in Marocco, poiché non poteva rimanere in auto, ma contesta l'idea che l'Amministrazione debba fornire case di emergenza a persone con reddito.

Gloria Tessarolo ha inoltre sottolineato che la signora Groppo è stata sentita dall'assistente sociale solo la settimana scorsa, dopo che aveva riferito di aver trovato ospitalità presso il suo compagno. Secondo la versione ufficiale, la capacità economica della famiglia, composta da una pensione e uno stipendio da lavoratore dipendente, permetterebbe loro di accedere al mercato privato degli affitti.

Advertisement

Crisi abitativa e futuro incerto per i groppo

Paola Groppo spera che qualcuno possa aiutarla a trovare una sistemazione dignitosa prima dell'arrivo del pieno inverno, sottolineando come la sua attuale dimora non offra alcuna protezione climatica adeguata. La famiglia rimane in attesa di una risoluzione, mentre la polemica pubblica evidenzia le tensioni tra la necessità sociale di supporto e le regole rigide di accesso al patrimonio edilizio pubblico.

Il caso di Treviso si inserisce in un dibattito più ampio sulle condizioni di vita delle famiglie a basso reddito e sull'efficacia dei servizi sociali nell'intervento precoce, prima che i debiti diventino insolubili. La situazione attuale della famiglia Groppo rappresenta un'emergenza concreta che richiede un'azione immediata da parte delle istituzioni locali.