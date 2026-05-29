Sfruttamento lavorativo nel cantiere del consolato USA a Milano: sotto inchiesta Caddell Construction

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per sfruttamento dei lavoratori nel cantiere del nuovo consolato americano, con la filiale italiana di Caddell Construction accusata di aver reclutato operai indiani sottopagati e senza tutele.

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta nei confronti della filiale italiana di Caddell Construction , colosso statunitense delle costruzioni con sede in Alabama, per presunto sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano.

Il provvedimento, emesso dai magistrati, è l'ultimo atto di una vasta campagna contro il caporalato e le violazioni delle norme sul lavoro che negli ultimi tre anni ha interessato diversi settori produttivi in Italia. I carabinieri hanno imposto il controllo giudiziario sulla società, con la nomina di un amministratore giudiziario incaricato di verificare il rispetto delle leggi sul lavoro e di regolarizzare la posizione dei dipendenti già impiegati.

Secondo un decreto di 103 pagine, l'azienda è accusata di aver reclutato la manodopera in India attraverso un intermediario con sede a New Delhi, per poi impiegarla in condizioni disumane: turni massacranti, salari da fame, assenza di misure di sicurezza e minacce costanti di licenziamento. Il documento giudiziario rivela che nel 2025 la forza lavoro della filiale italiana oscillava tra 311 e 394 persone, di cui 316 provenienti dall'India. A febbraio 2026, il numero era sceso a 261.

I lavoratori indiani hanno raccontato di aver dovuto versare 500.000 rupie (circa 5.225 dollari) a un'agenzia di New Delhi per ottenere un contratto di 36 mesi e poter partire per l'Italia. Come ha dichiarato Gopal Nayak, uno degli operai: Ho dovuto vendere l'oro di mia moglie e chiedere prestiti ad amici e parenti, che dovrò restituire.

In India, i lavoratori hanno firmato un contratto in inglese, lingua che la maggior parte di loro non conosceva, che prevedeva una paga oraria tra 1,31 e 1,91 euro, con vitto e alloggio a carico dell'azienda. Una volta giunti in Italia, hanno firmato un altro contratto con la filiale italiana, apparentemente conforme alla legge, ma che non è mai stato loro consegnato.

Le indagini dei carabinieri e le testimonianze hanno evidenziato che gli indiani erano costretti a lavorare 12 ore al giorno, sei giorni su sette, superando ampiamente il limite legale di 40 ore settimanali. Formalmente percepivano tra 1.300 e 1.500 euro al mese, ma le trattenute obbligatorie per alloggio e vitto, di cui non erano stati informati, riducevano lo stipendio di circa 800 euro mensili.

Ogni mese inviavo 300 euro in India per mantenere i miei tre figli, mia moglie e mio fratello: a me restavano solo pochi soldi per comprare la cena, ha raccontato Manoj Kumar, un altro lavoratore sentito dagli inquirenti. Il decreto giudiziario denuncia anche che i capisquadra maltrattavano e minacciavano gli operai, senza concedere ferie per malattia.

Il cantiere del consolato USA a Milano è iniziato nel 2022, con un contratto da quasi 210 milioni di dollari, e la conclusione dei lavori, inizialmente prevista per il 2025, è stata posticipata al 2028. Il controllo giudiziario non blocca le attività dell'azienda né i lavori in cantiere, ma impone la presenza di un amministratore nominato dal tribunale per garantire la conformità alle leggi sul lavoro e la regolarizzazione dei dipendenti attuali.

Caddell Construction, la sua filiale italiana e l'ambasciata USA a Roma non hanno ancora commentato la vicenda. L'azienda vanta un portafoglio progetti per oltre 24 miliardi di dollari in 38 paesi, inclusi Stati Uniti e commesse per ambasciate e installazioni militari. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di lotta allo sfruttamento lavorativo in Italia, che ha portato all'emanazione di nuove normative e a numerose operazioni di polizia in settori come l'edilizia, l'agricoltura e la logistica





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sfruttamento Lavorativo Caddell Construction Consolato USA Milano Lavoratori Indiani Controllo Giudiziario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milano, un 'carpiato' nella Darsena per sopravvivere al caldoDue uomini si sono immersi nelle acque non balneabili del Naviglio

Read more »

La pm dell’indagine sull’urbanistica a Milano vuole candidarsi alle elezioni a MilanoTiziana Siciliano si è proposta come vicesindaca dopo aver portato avanti per due anni le accuse contro l'attuale amministrazione

Read more »

Il manager di On, Caspar Coppetti, polemizza sul lavoro e lo sfruttamentoIl manager di On, Caspar Coppetti, ha dichiarato di lavorare 80 ore a settimana, suscitando polemiche e preoccupazioni tra i psicologi del lavoro.

Read more »

Milano, caporalato nel nuovo consolato Usa: 'Stipendi al di sotto della soglia della povertà'La Caddell Construction, azienda che sta costruendo il consolato americano a Milano, sfruttava lavoratori pagandoli al di sotto della soglia di povertà

Read more »