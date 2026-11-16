Sfumature del Naviglio: progetto educativo rivoluziona il territorio milanese

Il progetto Sfumature del Naviglio, attivo a Trezzano e Corsico, ha raggiunto 450 giovani. Un modello innovativo di educazione di strada che trasforma i bisogni in opportunità concrete.

Il progetto "Sfumature del Naviglio", coordinato da Giovanna Cordone e attivo nei comuni di Trezzano sul Naviglio e Corsico, ha registrato un successo imprevisto nel coinvolgimento dei giovani. L'iniziativa, incentrata sull'Educativa di strada, ha dimostrato come il dialogo diretto con la nuova generazione possa ribaltare lo stereotipo della loro supposta apatia. Un sondaggio iniziale per volontari ha infatti rivelato un interesse massiccio e inaspettato, confermando che i ragazzi desiderano fortemente partecipare attivamente alla costruzione delle proprie opportunità educative e sociali.

La metodologia dell'ascolto attivo sul territorio

L'Educativa di strada opera come strumento di rilevazione dei bisogni reali degli adolescenti, allontanandosi dai modelli tradizionali calati dall'alto. Decine di educatori, guidati da Giovanna Cordone, Sabrina Taverniti e Ottavia Re Fraschini, percorrono quotidianamente piazze e parchi con registratori e videocamere per intercettare le voci dei giovani. Questo approccio ha permesso di raggiungere 450 adolescenti e giovani tra i 11 e i 21 anni dall'avvio del progetto nel 2014, creando un ponte di fiducia necessario per comprendere le effettive necessità del territorio.

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La filosofia centrale dell'iniziativa si basa sull'educazione "con" i ragazzi e non "per" i ragazzi. Gli educatori ascoltano le storie personali per pianificare attività co-progettate, trasformando gli studenti in veri protagonisti dei propri desideri. Questa metodologia ha consentito di identificare desideri specifici, dalle gite in montagna alle uscite in canoa, che altrimenti sarebbero rimasti inespressi o ignorati dalle strutture tradizionali.

La sinergia tra centri educativi e cooperative sociali

Il progetto è finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e integra l'operato di strada con due presidi educativi fisici fondamentali. Il Polo Ulisse di Trezzano sul Naviglio, gestito dalla cooperativa sociale Ripari, offre servizi diurni accreditati per la tutela dei minori, i servizi sociali di base e il penale minorile, con accesso spontaneo. Il centro si occupa anche di sostenere giovani in isolamento sociale o con disturbi come l'Adhd e il disturbo oppositivo provocativo.

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Le attività proposte dal Polo Ulisse includono allenamenti di boxe, laboratori di street art, scacchi e cucina, rivolti anche agli studenti della scuola Gobetti, partner del progetto. Parallelamente, il Centro aggregativo giovanile di Corsico, gestito dalla cooperativa Lo Scrigno, fornisce spazi pomeridiani per il sostegno scolastico e la socializzazione. In questo caso, la scuola Buonarroti funge da tramite principale tra i ragazzi e il centro, facilitando l'accesso e la partecipazione attiva.

La disponibilità di risorse economiche ha fatto la differenza rispetto alle solite realtà educative costrette a operare a costo zero. Sabrina Taverniti dell'Educativa di strada sottolinea come questa possibilità abbia permesso di offrire occasioni ricche e degne, sorprendendo giovani abituati a accontentarsi di meno. Questa stabilità ha permesso di organizzare eventi di alto valore, come una giornata a Gardaland, dove molti partecipanti non erano mai stati precedentemente.

Impatto concreto e prospettive future per i NEET

L'impatto del progetto si manifesta attraverso esperienze che ampliano gli orizzonti dei giovani. Ottavia Re Fraschini del Cag racconta lo stupore nei occhi dei ragazzi durante un'uscita di arrampicata gratuita con guide alpine. Ha rivelato capacità e desideri che i giovani non conoscevano, dimostrando come l'esposizione a nuove sfide possa sbloccare potenzialità inesplorate. Queste esperienze diventano punti di partenza per esplorare il mondo oltre il contesto familiare immediato.

Con il progetto in via di conclusione, le realtà coinvolte, insieme ai Comuni di Corsico e Trezzano sul Naviglio, intendono intensificare il lavoro sui giovani tra i 16 e i 17 anni che hanno assolto l'obbligo scolastico ma né studiano né lavorano. L'obiettivo finale è accompagnare questa fascia nella reintegrazione in percorsi di istruzione o inserimento in tirocini lavorativi.

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La conclusione del progetto "Sfumature del Naviglio" non segna la fine dell'azione educativa, ma un cambiamento di strategia verso una maggiore inclusione dei neofreddi. Come afferma Ottavia Re Fraschini, lo scopo ultimo è non lasciare indietro nessuno, garantendo che ogni giovane abbia accesso a opportunità concrete per costruire il proprio futuro. Il modello dimostra che l'ascolto attivo e la co-progettazione sono fondamentali per un'educazione efficace e duratura nel tempo.