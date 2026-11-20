Il premier Balendra Shah visita l'India per discutere ricostruzione e infrastrutture. Incontri chiave con Modi e Murmu per il futuro economico del Nepal.

Il premier nepalese Balendra Shah intraprenderà la sua prima visita bilaterale ufficiale in India a partire dalla prossima settimana, segnando un momento cruciale nelle relazioni tra i due paesi vicini dopo le elezioni di marzo. L'incontro principale è previsto per lunedì, quando Shah si siederà al tavolo con il primo ministro indiano Narendra Modi per affrontare questioni che spaziano dal commercio allo sviluppo delle infrastrutture e all'energia. Questa missione diplomatica si inserisce in un contesto di ricostruzione nazionale e di rafforzamento dei legami economici con il grande vicino.

Le priorità della ricostruzione post-alluvione

Al centro del programma di Shah vi è la richiesta di aiuti indiani per la ricostruzione delle aree devastate dalle cataclismiche inondazioni di agosto, un disastro che ha rappresentato la sfida più grande della sua gestione politica. Le acque hanno causato la morte di 1.500 persone e lasciato più di 5.200 dispersi, lasciando dietro di sé un paesaggio di strade distrutte, ponti crollati, centrali elettriche inoperative, fattorie spianate e migliaia di abitazioni rase al suolo.

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L'India è stata la prima nazione a rispondere tempestivamente dopo il disastro naturale di agosto e rimane il principale partner commerciale del Nepal, oltre a essere uno dei donatori di aiuti bilaterali più significativi. La disponibilità di assistenza tecnica e finanziaria da New Delhi è quindi fondamentale per avviare i lavori di ripristino delle infrastrutture critiche che sono state distrutte.

Incontri diplomatici e agenda economica

Oltre all'incontro con Narendra Modi, il premier 36enne incontrerà anche il ministro degli esteri indiano S Jaishankar e si recerà in visita formale al presidente indiano Droupadi Murmu. Il viaggio di due giorni è stato definito dal ministero degli Affari esteri nepalese come un'importante opportunità per riesaminare il partenariato di cooperazione con una prospettiva lungimirante, mirando a massimizzare i benefici reciproci per i popoli di entrambi i paesi.

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Il segretario agli Esteri Amrit Bahadur Rai ha dichiarato ai giornalisti che i colloqui includeranno una discussione approfondita su temi che spaziano dal commercio bilaterale allo sviluppo delle infrastrutture nazionali. L'obiettivo è creare un quadro stabile che favorisca la crescita economica e la stabilità politica, consolidando la fiducia tra i due governi dopo il recente cambio di direzione politica a Kathmandu.

Connessioni aeree e turismo internazionale

Un punto specifico dell'agenda negoziale riguarda il potenziamento dei collegamenti aerei verso le zone turistiche chiave del Nepal. Le autorità hanno espresso la necessità che l'India apra una rotta aggiuntiva per i voli commerciali da ovest verso Bhairahawa. Questo aeroporto si trova vicino a Lumbini, il luogo sacro di nascita di Buddha, e serve anche come gateway per la città turistica di Pokhara, entrambe mete vitali per il settore del turismo nazionale.

Composizione della delegazione e seguito politico

Shah sarà accompagnato nella missione daSwarnim Wagle, il ministro delle Finanze nepalese, nonché da un gruppo di rappresentanti del mondo imprenditoriale. La presenza di questi attori economici sottolinea l'importanza data agli investimenti privati e alla collaborazione industriale tra i due paesi. Questa visita segna un nuovo capitolo nella relazione tra Kathmandu e New Delhi, ponendo le basi per una cooperazione più stretta nel post-disastro e per il futuro sviluppo economico della regione.