Shakira ai Mondiali 2026: il giallo della sosia e il look che ha ingannato i fan

Shakira ha aperto i Mondiali di calcio 2026 a Città del Messico con una performance che ha scatenato il web: molti fan hanno dubitato che fosse davvero lei, sospettando una sosia. Il mistero è stato svelato dal suo look, tra sneakers con zeppa e un costume Off-White. L'articolo racconta l'esibizione, le polemiche social e l'importanza della moda nel calcio.

L'attesa è finita: Shakira ha ufficialmente inaugurato i Mondiali di calcio 2026 con una performance mozzafiato a Città del Messico. La popstar colombiana, 49 anni, ha calcato il prato verde dello stadio Azteca per eseguire l'inno ufficiale della competizione insieme al cantante nigeriano Burna Boy.

Un ritorno trionfale per l'artista, che già nel 2010 aveva infiammato il mondiale sudafricano con il suo inno ‘Waka Waka’. Stavolta, però, a rubare la scena non è stata solo la musica, ma anche un dettaglio che ha scatenato il popolo del web: molti fan hanno dubitato che si trattasse davvero di lei, dando vita a un vero e proprio giallo social. Il dubbio è nato dall'aspetto insolito di Shakira durante l'esibizione.

Con i suoi lunghissimi capelli castano chiaro e un costume custom made firmato Off-White, la cantante appariva più alta e slanciata del solito. I movimenti, secondo alcuni utenti, sembravano meno fluidi, quasi rigidi. Su X, ex Twitter, un utente ha scritto: “Chiamatemi pazzo, ma non sembrava lei”, scatenando un coro di scettici. Ma a svelare l'arcano è stato il look: ai piedi, un paio di sneakers con zeppa di R13, che hanno aggiunto centimetri preziosi alla sua statura.

Un trucco di stile che ha trasformato la star in una figura quasi imponente, capace di dominare il palco insieme a ballerini in costumi tradizionali e a una parata delle 48 nazioni partecipanti. Non solo polemiche, però: la performance è stata imponente, con una macchina scenografica che ha coinvolto anche l'attrice messicana Kate del Castillo e una coreografia che celebrava la diversità culturale del torneo. Tra i momenti clou, l'ingresso delle storiche debuttanti Giordania, Uzbekistan, Curaçao e Capo Verde.

Tuttavia, il dibattito sull'identità della cantante ha rischiato di oscurare la portata dell'evento. Alcuni hanno definito lo show “una delle peggiori produzioni mai viste”, mentre altri hanno elogiato l'energia di Shakira. In ogni caso, il mondiale 2026 è già partito con un mistero da risolvere: è davvero lei o una sosia? Il popolo social continua a indagare, mentre la moda scende in campo con le maglie da calcio diventate il trend dell'estate.

Una cosa è certa: Shakira ha dimostrato ancora una volta che le arene sportive sono il suo habitat naturale, tra sold out e polemiche che alimentano il fascino del calcio globale





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