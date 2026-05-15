Shakira canta con Burna Boy per i Mondiali Fifa 2026, è l'inno ufficiale del fondo che promuove l'educazione

Shakira e Burna Boy promuovono il Mondiale 2026 con un brano želi e con un messaggio che invita a non arrendersi e a credere nelle proprie capacità. Il brano verrà utilizzato come inno ufficiale del Fondo per l'educazione globale che raccoglierà fondi per fornire accesso a una buona educazione e allo sport ai bambini del mondo. La canzone include un'ultima citazione di Paolo Maldini quale parte della storia del calcio, mentre a curare l'evento sarà Chris Martin dei Coldplay, anche lui coinvolto nel progetto globale.

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go": Shakira canta nella sua nuova canzone insieme all'artista nigeriano Burna Boy , pubblicato sulle piattaforme online, che diventerà la canzone ufficiale dei Mondiali Fifa 2026 dopo il successo di Waka Waka nel 2010.

Il brano si intitola Dai Dai, in italiano dunque, unica impronta lasciata dal nostro Paese in un torneo in cui la nazionale non si è qualificata.

"Dai Dai" è un invito a non arrendersi e a credere in se stessi, ma anche una fotografia della storia del calcio: accanto a Pelé e Maradona, la cantante cita anche il nostro Paolo Maldini. Insieme a Madonna e la boy band K-pop Bts, Shakira sarà poi protagonista dell'Halftime Show, in stile Super Bowl, della finale dei Mondiali, domenica 19 luglio. A curare lo spettacolo sarà Chris Martin, dei Coldplay.

"Dai Dai" sarà anche l'inno ufficiale del Fifa Global Citizen Education Fund che ha come obiettivo quello di raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine della Coppa del Mondo per fornire accesso a una corretta educazione e allo sport ai bambini del mondo. Inoltre la collezione dell'artista spagnola e i diritti d'autore derivanti dal brano saranno devoluti al Fondo per l'istruzione. Sony Music contribuirà con una donazione pari ai primi 250mila dollari raccolti.

Inoltre la cantante donerà al Fondo un dollaro per ogni biglietto venduto del suo tour Las Mujeres Ya No Lloran





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