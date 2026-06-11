Shakira interrotta durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio

La pop star colombiana Shakira è stata interrotta durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio, dopo aver presentato il nuovo brano ufficiale della coppa del mondo. La Rai ha dovuto interrompere la trasmissione per mandare in onda il Tg1, con l'audio giudicato non all'altezza.

La pop star colombiana Shakira è stata interrotta durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio, dopo aver presentato il nuovo brano ufficiale della coppa del mondo.

La Rai ha dovuto interrompere la trasmissione per mandare in onda il Tg1, con l'audio giudicato non all'altezza. La decisione ha scatenato indignazione tra i telespettatori, che hanno accusato la TV di Stato di tradire il pubblico. La Rai ha spiegato che l'interruzione era dovuta ad un errore nella gestione del timing finale, ma il pubblico resta deluso





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