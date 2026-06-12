Shakira nella cerimonia di apertura dei Mondiali FIFA 2026: esibizione, polemiche e il mistero della sosia

La cantante colombiana si esibisce allo Stadio di Città del Messico per la partita inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica. La sua performance, accompagnata da Salma Hayek, scatena un dibattito sui social riguardo alla sua identità. Approfondimento sull'evento che segna il ritorno in grande stile delle canzoni ufficiali dei Mondiali.

La cerimonia di apertura dei Mondiali FIFA 2026 ha visto come protagonista assoluta Shakira , che si è esibita allo Stadio di Città del Messico prima della partita del Gruppo A tra Messico e Sudafrica.

L'esibizione, che ha subito scatenato un vortice di commenti sui social media, è stata accompagnata anche dalla presenza di un'altra icona latina, Salma Hayek. Ma è l'immagine della cantante colombiana a dominare la scena e le discussioni online. La performance, legata al brano ufficiale del torneo, ha sollevato un dibattito curioso tra gli spettatori: in molti si sono chiesti se si trattasse davvero della star o di una sua sosia.

Il dubbio, rapidamente diffusosi su Twitter e Instagram, è stato alimentato da alcuni dettagli del look e dalla coreografia, ma la realtà dei fatti conferma la presenza dell'artista. L'evento, trasmesso in diretta mondiale, ha concluso una serie di tre edizioni in cui le canzoni ufficiali dei Mondiali erano passate quasi inosservate. Questa volta, la scelta di una popstar di fama globale come Shakira, celebre per i suoi successi internazionali e per le sue esibizioni mozzafiato, ha ribaltato la tendenza.

Il titolo della canzone, in italiano, suona quasi come un inno giocoso e un messaggio di incoraggiamento per la nazionale italiana, attesa ai prossimi appuntamenti mondiali. La cerimonia ha quindi rappresentato una celebrazione della cultura latina, con due delle sue figure più riconoscibili che hanno dato il via, in modo spettacolare, alla competizione calcistica più seguita al mondo.

L'esibizione di Shakira, in particolare, è già destinata a entrare nella storia di questi campionati, non solo per la musica ma anche per l'impatto mediatico e il dibattito generato, dimostrando ancora una volta il potere della musica nel contesto sportivo globale





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