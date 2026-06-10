Shakira prova la coreografia in aereo: è il preludio al Mondiale 2026

In un video esclusivo, Shakira mostra la preparazione della coreografia del suo nuovo singolo, provata a bordo di un aereo privato. La popstar colombiana si prepara a esibirsi per il Mondiale 2026, consolidando il suo legame storico con la Coppa del Mondo.

Shakira è pronta a far ballare il mondo. La popstar colombiana, 49 anni, ha svelato i dettagli della coreografia del suo nuovo singolo, pubblicando un video che la ritrae insieme al suo coreografo personale all'interno della lussuosa cabina passeggeri di un aereo privato.

L'unico spazio utile per ottimizzare i tempi strettissimi prima del debutto sul palco. Nel video, accanto alla sua coreografa e ballerina professionista, Shakira indossa una tuta mimetica e occhiali da sole, mentre la sua partner di ballo indossa un completo sportivo blu: insieme sfruttano l'esclusivo spazio del velivolo per trasformarlo in un vero e proprio laboratorio di ritmo. Sincronia e sorrisi tra le due artiste.

Insomma, la popstar sembra pronta a far muovere i suoi celeberrimi fianchi per il grande evento che la vedrà protagonista. Il brano, intitolato provvisoriamente "Shakira: Gerard Piqué? Per stargli accanto ho messo in pausa la mia carriera", è stato pubblicato a sostegno del Global Citizen Education Fund della Fifa e farà parte della colonna sonora ufficiale del Mondiale 2026, all'interno di un album che ospita anche pezzi di Stormzy, J Balvin e dei The Rolling Stones.

L'edizione 2026 del torneo si preannuncia come uno dei più grandi eventi di intrattenimento della storia pop, con cerimonie d'apertura dedicate in ciascuna delle nazioni ospitanti: Messico, Canada e Stati Uniti. Il Messico darà il via l'11 giugno 2026 a Città del Messico, il Canada risponderà il 12 giugno a Toronto con le performance di Michael Bublé e Alanis Morissette, mentre la sera stessa gli Stati Uniti schiereranno a Los Angeles Katy Perry e il rapper Future.

Per la cantante colombiana si tratta solo dell'inizio di un lungo percorso all'interno della manifestazione. Shakira consolida un legame che dura ormai da due decenni. La storia d'amore tra Shakira e la Coppa del Mondo è iniziata a Germania 2006 con le note travolgenti di "Hips Don't Lie", per proseguire nel 2010 in Sudafrica con "Waka Waka (This Time for Africa)", diventata un inno globale, e ancora nel 2014 in Brasile con "La La La (Brazil 2014)".

Nessun artista prima d'ora è mai riuscito a mantenere una tale costanza e centralità nell'intrattenimento sportivo globale. La sua presenza è diventata una sorta di amuleto pop, in grado di unire musica e calcio. Con la coreografia provata in aereo, Shakira si prepara a stupire il pubblico, dimostrando ancora una volta che la sua energia e il suo talento non conoscono confini.

Il countdown per il Mondiale 2026 è iniziato, e la regina latina è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria collaborazione con il calcio





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Mondiale 2026 Coreografia Fifa Pop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Messico vs Sudafrica: dove vedere in TV e streaming, orario e canale | Coppa del Mondo 2026Dove vedere Messico-Sudafrica in TV e in streaming live: canale, orario di calcio d'inizio e tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Girone A dei Mondiali 2026.

Read more »

Niente Mondiale per i tifosi della RD Congo a causa dell'Ebola. Mistero sul rimborsoLa Coppa del Mondo 2026, ancora prima di iniziare, è già ricca di episodi controversi.

Read more »

L'iniziativa della FIFA: con 70 euro i tifosi possono far apparire il proprio nome sul maxischermoLa FIFA continua a moltiplicare le iniziative commerciali legate alla Coppa del Mondo 2026.

Read more »

Canada, Marsch perde Marcelo Flores: al suo posto convocato in extremis Jayden NelsonBrutta tegola per il Canada a due giorni dall'inizio della Coppa del Mondo 2026.

Read more »