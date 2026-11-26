Lo sceneggiatore David Callaham conferma che la sceneggiatura di Shang-Chi 2 è in sviluppo, con Simu Liu ancora nel cast del MCU dei Marvel Studios.

Lo sceneggiatore David Callaham, co-sceneggiatore del film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha confermato che la sceneggiatura del secondo capitolo è ufficialmente in cantiere. La notizia riporta al centro dell'attenzione il progetto Shang-Chi 2, che i fan attendono da tempo nel Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di un'intervista rilasciata a un podcast, Callaham ha dichiarato di lavorare a un sequel del film. Ha precisato che il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali, ma che sono stati fatti progressi concreti, e ha aggiunto di essere davvero felice di questo sviluppo.

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Shang-Chi 2 è in fase iniziale ma con progressi concreti

Il progetto di Shang-Chi 2 è in fase iniziale, ma secondo David Callaham sta prendendo forma dietro le quinte. Lo sceneggiatore ha rivelato molto poco sui contenuti della storia, limitandosi a confermare l'avanzamento del lavoro.

Dopo anni di ipotesi e teorie sul possibile ritorno del personaggio, i Marvel Studios hanno offerto ai fan qualcosa di concreto. La dichiarazione di Callaham rappresenta quindi il primo aggiornamento solido sulla lavorazione del secondo capitolo, dopo un lungo periodo di speculazioni.

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Simu Liu e le posizioni sul ritorno di Shang-Chi

Simu Liu, interprete di Shang-Chi, ha ribadito in più di un'occasione di essere disponibile e fiducioso riguardo a un secondo capitolo. Il ruolo dell'attore nel progetto è stato confermato da tempo, e il suo volto è apparso nei trailer mostrati finora.

Il personaggio viene presentato come un elemento importante del Marvel Cinematic Universe, con un ruolo rilevante nella lotta contro Dottor Destino. Restano invece da chiarire le sorti di Shang-Chi dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, dato che la produzione non ha ancora diffuso dettagli precisi su questo punto.

Avengers Doomsday e Secret Wars guidano la collocazione narrativa

Considerato il coinvolgimento del personaggio in Avengers: Doomsday e l'arrivo di Secret Wars, è altamente probabile che Shang-Chi 2 ambienti la sua storia dopo questi due film corali. Questa collocazione temporale offrirebbe diverse possibilità narrative sia alla trama sia al personaggio.

Per conoscere ulteriori dettagli su cast, trama e date di uscita, i fan dovranno attendere nuovi annunci ufficiali dei Marvel Studios. Al momento, la conferma di David Callaham resta l'unico aggiornamento concreto disponibile sul progetto.