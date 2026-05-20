Sharon Stone: dal bixie sleek di Cannes 2026 al segreto del suo hair look

Una passerella di risonanza mondiale, che richiede – giustamente – carattere e zero banalità. Qui persino il caschetto esce dalla monotonia dello styling, come si vede bene nell’ultima apparizione disi è presa tutta la scena nonostante l’affollamento di star. Il suo segreto? Un hair look apparentemente semplice ma d’impatto formidabile. Che ha letteralmente oscurato le acconciature ben più laboriose delle colleghe presenti. Attualmente la star sfoggia un bob geometrico che sfiora millimetricamente la mandibola, ma per l’occasione ha deciso di ribaltare le regole del gioco pettinandolo interamente all’indietro. Questa scelta stilistica libera completamente il volto, scopre la fronte e regala una silhouette strategica sulla parte alta della testa. Una mossa da maestra che strizza l’occhio – in chiave minimalista – alle leggendarie cotonature ad alveare che hanno definito l’estetica degli anni Sessanta.

Una passerella di risonanza mondiale , che richiede – giustamente – carattere e zero banalità. Qui persino il caschetto esce dalla monotonia dello styling, come si vede bene nell’ultima apparizione disi è presa tutta la scena nonostante l’affollamento di star.

Il suo segreto? Un hair look apparentemente semplice ma d’impatto formidabile. Che ha letteralmente oscurato le acconciature ben più laboriose delle colleghe presenti. Attualmente la star sfoggia un bob geometrico che sfiora millimetricamente la mandibola, ma per l’occasione ha deciso di ribaltare le regole del gioco pettinandolo interamente all’indietro.

Questa scelta stilistica libera completamente il volto, scopre la fronte e regala una silhouette strategica sulla parte alta della testa. Una mossa da maestra che strizza l’occhio – in chiave minimalista – alle leggendarie cotonature ad alveare che hanno definito l’estetica degli anni Sessanta





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sharon Stone Hair Look Bob Geometrico Cannes 2026 Bixie Sleek Leggendarie Cotonature Ad Alveare Anni Sessanta Chioma Makeup Stile Passerella Di Risonanza Mondiale Croisette Anni ’60 Trend Capelli Eleganza Pratica E Senza Sforzo Bagnato Di Luce Chioma Makeup Stile Passerella Di Risonanza Mondiale Croisette Anni ’60 Trend Capelli Eleganza Pratica E Senza Sforzo Bagnato Di Luce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cannes, Sharon Stone è sbarcata sulla CroisetteSharon Stone è sbarcata sulla Croisette. Avvistata dall’Adnkronos nella hall del lussuoso JW Marriott, la diva è apparsa con un look casual chic che solo lei sa trasformare in un gesto di stile: jeans, occhiali da sole con lenti azzurre, camicia bianca e uno spolverino floreale.

Read more »

Sharon Stone regina di Cannes 79: tutto il glamour arrivato da HollywoodSharon Stone presenza fissa a Cannes, ha portato sulla Croisette la bellezza incredibile dei suoi 68 anni e tutta la sua carica magnetica

Read more »

Sharon Stone illumina Cannes, sfilata di star sul red carpetSharon Stone regina di Cannes (ANSA)

Read more »

Ecco come Sharon Stone è riuscita ad aggirare il dress code di CannesPer la prima di 'Fjord', l'attrice 68enne indossa un abito architettonico ricoperto di cristalli e ricami floreali. Il dettaglio strategico? Una scenografica cappa nera

Read more »