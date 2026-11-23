Exiled former PM Sheikh Hasina plans to return to Bangladesh on December 16. Her party is banned, and she faces a death sentence for past crackdowns.

L'ex premier del Bangladesh Sheikh Hasina ha annunciato la sua intenzione di far ritorno nel proprio paese il prossimo 16 dicembre. La data è stata scelta per coincidere con il Giorno della Vittoria, anniversario che celebra la fine della guerra di liberazione del 1971 contro il Pakistan. Questa dichiarazione arriva dopo oltre due anni di esilio forzato in India, un periodo iniziato quando la leader è stata costretta a fuggire dal suo paese a seguito di una rivolta popolare mortale.

Specifiche Logistiche e Richieste di Volo

Il portavoce di Sheikh Hasina, Syed Mozammel Ali, ha confermato a Reuters che la richiesta specifica riguarda l'uso di Biman Bangladesh Airlines, la compagnia di bandiera nazionale, per il trasporto aereo da New Delhi a Dhaka. La motivazione politica alla base di questa richiesta è stata esplicitata chiaramente: poiché la premier era stata trasportata in India su un aereo del Bangladesh il 5 agosto 2024, si sostiene che spetti ora al governo organizzare il rientro in modo simmetrico. Ali ha sottolineato che l'esilio sarebbe stato organizzato in violazione della Costituzione del paese e che è ora dovere dello stato facilitare il ritorno nel giorno simbolo della vittoria nazionale.

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Reazioni del Governo e Situazione Legale

Le autorità bangladese hanno mantenuto una posizione rigida e ostile verso il ritorno della ex leader. Un ministro del governo ha dichiarato esplicitamente a Reuters che Sheikh Hasina, che versa in uno stato di latitanza, verrebbe immediatamente arrestata e incarcerata non appena mettesse piede in patria. Non vi sono state discussioni ufficiali tra il governo di Dhaka e quello indiano riguardo all'invio di un aereo di stato per il suo rimpatrio. In assenza di una risposta immediata da parte del portavoce del governo, questa posizione suggerisce una forte volontà di perseguire legalmente la figura politica controversa.

Il contesto legale in cui Sheikh Hasina si trova è estremamente grave. Il tribunale per i crimini di guerra del Bangladesh l'ha condannata a morte nel novembre dello scorso anno in sua assenza. La condanna deriva dalle accuse di aver ordinato una repressione sanguinosa contro la rivolta guidata dagli studenti che ha portato alla sua caduta. La ex premier ha continuato a negare queste accuse dall'esilio, definendo le accuse infondate e politicamente motivate, ma la sentenza è attualmente in vigore a livello legale nel suo paese d'origine.

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Conseguenze Politiche e Sociali della Decisione

Il piano di ritorno di Sheikh Hasina rischia di inasprire le tensioni politiche e legali in un paese già fragilizzato. Il suo partito politico è stato attualmente messo al bando dalle autorità attuali, privando la ex leader di qualsiasi base legale o istituzionale di supporto all'interno del Bangladesh. La violenza è aumentata significativamente da quando, all'inizio di questo mese, Sheikh Hasina ha iniziato a richiedere un nuovo passaporto e altri documenti vitali per la sua identità e viaggio, segnali che sono stati interpretati come preparativi preliminari per il rientro.

Le conseguenze umane della crisi che ha portato alla fuga di Sheikh Hasina sono state documentate dalle Nazioni Unite, le quali hanno stimato che fino a 1.400 persone sono state uccise durante i disordini. Questi numeri elevati di vittime contribuiscono all'atmosfera di vendetta popolare e giustizia sommaria che permea il dibattito pubblico attuale. Il ritorno previsto per il 16 dicembre, data carica di significati storici, potrebbe quindi non essere visto come un atto di riconciliazione, ma come un ulteriore catalizzatore per il conflitto interno e le rivendicazioni di giustizia da parte delle famiglie delle vittime.