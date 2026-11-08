Sheikh Hasina chiede nuovo passaporto e carta d'identità in vista del ritorno in Bangladesh

Sheikh Hasina chiede un nuovo passaporto e una nuova carta d'identità per tornare in Bangladesh a dicembre, dopo la condanna a morte in contumacia.

Lunedì 9 novembre, l'ex primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina ha chiesto un nuovo passaporto e una nuova carta d'identità per poter lasciare l'esilio autoimposto in India e rientrare nel suo Paese. Lo rivela una lettera visionata dall'agenzia Reuters, che rappresenta la prima comunicazione di questo tipo da quando Hasina è fuggita nel 2024.

La richiesta arriva mentre Hasina prepara il ritorno in Bangladesh previsto per dicembre. Il tentativo di rientro, se confermato, segnerebbe una svolta in una vicenda politica e giudiziaria che coinvolge un Paese in cui il suo partito è ora fuorilegge.

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Il contenuto della richiesta di Sheikh Hasina

Sheikh Hasina ha chiesto formalmente il rilascio di un nuovo passaporto bangladese e di una nuova carta d'identità nazionale, conosciuta con la sigla NID. La richiesta è stata inviata a Preeti Rahman, alto commissario facente funzione presso l'ambasciata del Bangladesh a Nuova Delhi.

La lettera è firmata dagli avvocati di Hasina dello studio Matrix Chambers, con sede a Londra. Nel testo, i legali sostengono che il passaporto e la carta d'identità attuali sarebbero stati revocati dal governo provvisorio e da altre autorità del Paese.

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Gli avvocati chiedono che le pratiche siano evase con la massima sollecitudine, facendo riferimento alla cittadinanza bangladese della loro assistita. Invocano inoltre gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani.

Il piano di rientro e la posizione di Hasina

Hasina ha dichiarato a Reuters di voler tornare in Bangladesh per consegnarsi davanti a un tribunale. I suoi collaboratori hanno precisato che la data del rientro sarà annunciata solo dopo il completamento delle varie formalità.

Il tribunale per i crimini di guerra del Bangladesh l'ha condannata a morte lo scorso novembre, in sua assenza, per aver ordinato una repressione sanguinosa contro la rivolta guidata dagli studenti. Hasina ha respinto le accuse dall'esilio.

Hasina ha governato il Bangladesh per 20 anni come primo ministro, in più mandati. Secondo quanto riportato dall'agenzia, la sua figura conserva ancora il sostegno di una parte della popolazione.

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Effetti politici e scenari con l'India

Un eventuale ritorno potrebbe acuire le divisioni politiche nel Paese, proprio mentre il governo di Dhaka cerca di ristabilire la stabilità dopo più di due anni di turbolenze. Il partito di Hasina, la Awami League, era il più grande del Paese prima di essere messo al bando dopo la sua caduta.

Molti esponenti della Awami League sono stati arrestati oppure si trovano in esilio autoimposto in India o in altri Paesi. Il governo guidato dal primo ministro Tarique Rahman non ha ancora risposto alle richieste di commento, così come Preeti Rahman a Nuova Delhi.

Il rientro potrebbe anche migliorare i rapporti tesi tra Bangladesh e India, che si sono deteriorati in modo netto dopo che New Delhi ha concesso rifugio a Hasina. Allo stato attuale, la data del ritorno e le modalità restano da definire.