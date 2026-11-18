La presidente messicana Claudia Sheinbaum annuncia un incontro positivo con Donald Trump per risolvere le tensioni commerciali e la scadenza dell'USMCA.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato mercoledì, 18 novembre, di aver tenuto un incontro molto positivo con il suo omologo statunitense Donald Trump. Questo dialogo cruciale si inserisce nel contesto di negoziati in corso volti a ridurre le crescenti tensioni commerciali tra i due paesi.

Dettagli dell'incontro e accordo commerciale

Sheinbaum ha specificato in un post sulla piattaforma X che i progressi sull'agenda comune continuano a essere rilevabili. L'obiettivo principale di questo scambio diplomatico è trovare una soluzione che faciliti la cooperazione economica, dato che le relazioni tra Messico e Stati Uniti sono strettamente intrecciate a livello di produzioni e scambi.

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Il Messico sta attivamente cercando di ottenere uno sgravio significativo dai dazi imposti dagli Stati Uniti. Questa richiesta diventa ancora più urgente considerando il recente quadro normativo che ha creato incertezze nei mercati internazionali e nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere.

Contesto normativo e rifiuto della proroga

La situazione attuale è diventata critica dopo che Washington ha rifiutato, nello scorso mese di luglio, di estendere l'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada, noto come USMCA, per un ulteriore periodo di 16 anni. Questa decisione ha posto le basi per nuove trattative bilaterali intense e delicate.

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La mancata proroga dell'accordo USMCA ha lasciato il settore commerciale dei due alleati in una zona grigia normativa. Le imprese messicane, in particolare, stanno valutando attentamente come mitigare gli effetti di questa assenza di un quadro stabile che garantisse la continuità degli scambi per il prossimo futuro quindicennale.

Impatto economico e prossime tappe

L'economia del Messico è profondamente connessa a quella degli Stati Uniti, rendendo ogni variazione nei dazi o nelle regolamentazioni doganali un fattore determinante per la stabilità del mercato locale. Un deterioramento delle relazioni potrebbe avere ripercussioni immediate su settori chiave come l'automotive e l'agricoltura.

Mentre le trattative procedono, i osservatori economici monitorano da vicino le dichiarazioni di Claudia Sheinbaum e le possibili contromisure del governo americano. La prossima settimana sarà decisiva per capire se i due leader riusciranno a trasformare il "buon incontro" in un accordo concreto che allevi le pressioni tariffarie.