Claudia Sheinbaum punta a un nuovo accordo commerciale con gli USA durante il prossimo incontro con Donald Trump al G20 di Miami. Dettagli sui dazi.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato ufficialmente che il suo obiettivo principale sarà raggiungere un nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti durante il suo prossimo incontro faccia a faccia con il presidente Donald Trump. L'incontro cruciale è fissato per dicembre presso il vertice del G20 che si terrà a Miami, negli Stati Uniti. Questa dichiarazione è stata fatta durante una conferenza stampa tenuta a Shenzhen, in Cina, il giovedì 19 novembre 2026.

Pianificazione Vertice G20 Miami Dicembre

Il percorso verso questo nuovo patto commerciale è iniziato all'inizio di questa settimana, quando Claudia Sheinbaum ha incontrato Donald Trump a margine del vertice APEC svoltosi a Shenzhen. Durante quell'appuntamento, i due leader hanno concordato esplicitamente di incontrarsi nuovamente per discutere degli interessi economici reciproci. Sheinbaum ha confermato che la priorità è verificare la fattibilità di chiudere un accordo bilaterale tra le due nazioni durante la successiva riunione del G20.

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La presidente messicana ha sottolineato che sperano entrambi di vedere se sia possibile concludere un accordo tra gli Stati Uniti e il Messico in quella sede. Non sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici o specifici termini delle proposte che verranno discusse a Miami, ma l'impegno è chiaro. L'obiettivo è stabilizzare le relazioni economiche in un momento di alta incertezza tariffaria.

Negoziazione Tariffe USA e Accordo USMCA

Il contesto economico in cui si muove il Messico è particolarmente complesso e delicato. L'economia del paese è profondamente intrecciata con quella del suo vicino settentrionale, rendendo le politiche commerciali americane di diretta conseguenza per i cittadini e le imprese messicane. Il Messico sta attualmente cercando attivamente un alleggerio dai dazi statunitensi imposti sulle esportazioni nazionali.

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La situazione è peggiorata a luglio, quando Washington ha rifiutato categoricamente di prorogare l'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada per un ulteriore periodo di 16 anni. Questo rifiuto ha creato una zona grigia legale ed economica che deve essere risolta rapidamente. Sheinbaum ha anche sottolineato i progressi compiuti nei colloqui con gli Stati Uniti per ridurre i dazi su veicoli, acciaio e alluminio, settori vitali per l'industria manifatturiera del Messico.

Rafforzamento Rapporti con Cina Xi Jinping

Oltre alla relazione con gli Stati Uniti, Claudia Sheinbaum ha espresso un forte interesse nel migliorare i legami del Messico con la Cina. Questo interesse è emerso chiaramente dopo l'incontro tenuto a Shenzhen con il presidente cinese Xi Jinping. La presidente messicana ha dichiarato che la Cina rappresenta un partner strategico da cui imparare e con cui cooperare in una nuova era di relazioni internazionali.

Tuttavia, Sheinbaum ha tenuto a precisare che questo avvicinamento a Pechino non danneggerà i legami esistenti del suo paese con gli Stati Uniti. Ha definito questo momento un'era di cooperazione che consentirà al Messico di diversificare le sue partnership senza interrompere la dipendenza economica dagli USA. La diplomazia messicana sta cercando di bilanciare queste due relazioni fondamentali in modo da massimizzare i benefici per la propria sovranità economica.

Impatto Economie Nord America Prospettive

Le conseguenze di un eventuale nuovo accordo commerciale si estenderanno ben oltre i confini del Messico, influenzando l'intera economia nordamericana. La mancanza di un'estensione dell'accordo precedente ha creato ansie tra gli investitori e le aziende che operano nella regione. Un accordo riuscito al G20 di Miami potrebbe fornire la stabilità necessaria per riprendere la crescita economica predefinita.

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Il vertice del G20 a Miami a dicembre sarà quindi il banco di prova definitivo per queste negociations. Se Claudia Sheinbaum e Donald Trump riusciranno a chiudere un accordo, questo segnerebbe un cambiamento significativo nella dinamica delle relazioni commerciali regionali. Altrimenti, il Messico dovrà affrontare un periodo di ulteriore incertezza tariffaria che potrebbe impattare negativamente sul suo PIL e sull'occupazione nei settori manifatturieri.