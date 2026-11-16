Shenzhen, città ad alta tecnologia, ha imposto severe restrizioni al traffico e ai droni in vista del vertice APEC. Il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin sono tra i partecipanti a questo evento che segna un'importante opportunità di visibilità per la Cina.

Shenzhen, il principale centro tecnologico della Cina, ha intrapreso misure senza precedenti per accogliere i leader mondiali che parteciperanno al vertice del forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC). Questa settimana, la città ha implementato divieti rigorosi sul clacson dei veicoli, ha sospeso le consegne mediante droni e ha incitato i residenti a lasciare le proprie auto in casa. L'obiettivo di queste restrizioni è garantire la massima sicurezza e ordine durante l'evento internazionale, che rappresenta un'opportunità cruciale per la città mostrare la propria trasformazione da area agricola a metropoli high-tech.

Restrizioni al Traffico e Incentivi per i Residenti

Le autorità di Shenzhen hanno comunicato che a partire da martedì, le auto con targhe esterne non saranno ammesse nella maggior parte dei distretti cittadini durante le ore diurne. Questa decisione è stata accompagnata da una campagna di incentivi rivolte agli abitanti locali. Oltre 1,5 milioni di proprietari di auto hanno già aderito all'iniziativa promettendo di non utilizzare i propri veicoli per la settimana del vertice. In cambio della loro disponibilità a non circolare, i residenti riceveranno adesivi APEC per le auto e, se manterranno la parola, tessere di trasporto del valore massimo di 100 yuan, equivalenti a circa 15 dollari.

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Oltre alle automobili, anche i motocicli elettrici, veicolo ubiquo nella vita quotidiana degli abitanti della città, sono stati oggetto di regole speciali. Gli acquirenti di questi mezzi sono stati invitati a scendere dai veicoli, ricevendo sconti sulle assicurazioni come ricompensa. Parallelamente, i biciclette parcheggiate nelle vie principali stanno venendo rimosse per garantire percorsi più fluidi e sicuri. Queste misure riflettono la volontà delle autorità di eliminare qualsiasi possibile fonte di congestione o distrazione nelle aree di passaggio dei delegati internazionali.

Partecipanti di Alto Livello e Cambiamenti Urbani

Il vertice APEC che si terrà a Shenzhen vedrà la partecipazione di figure chiave della geopolitica globale, inclusi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente della Russia, Vladimir Putin. La presenza di questi leader rappresenta un segnale di rilievo per l'evento, sottolineando l'importanza strategica della città nel contesto degli affari internazionali. Il luogo scelto per le ospitazioni si trova accanto al Lago Honey, o Xiangmihu, un'area che storicamente era nota per ospitare uno dei più grandi parchi divertimenti dell'Asia quando aprì nel 1985.

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Per adeguare l'infrastruttura alle esigenze del vertice, alcune strutture del passato sono state demolite. La lunga disusata montagne russe del parco fu smantellata nel 2024 per fare spazio a un nuovo distretto finanziario. Questa trasformazione urbanistica sottolinea come la città sia pronta a presentare un'immagine moderna e ordinata al mondo. I funzionari sperano che l'evento dimostrerà con efficacia come Shenzhen sia evoluta negli anni, abbandonando le sue origini agricole per diventare un hub tecnologico di primo piano.

Reazioni della Popolazione e Impatto Sociale

Non tutti i cittadini di Shenzhen sono concordi sull'entità degli sforzi e delle inconvenienze legati all'organizzazione del vertice. Beau, una residente di quarant'anni che vive vicino al venue dell'evento, ha espresso preoccupazione per l'uso delle risorse pubbliche. Ha dichiarato: "È bello, ma sono i miei soldi delle tasse che stanno spendendo". A causa delle chiusure stradali programmate, Beau avrà difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro durante la settimana, aggiungendo uno stress quotidiano alle restrizioni in vigore.

Un altro aspetto problematico sollevato dai residenti riguarda la cura dei figli. Le scuole primarie e secondarie di Shenzhen inizieranno una pausa autunnale di quattro giorni a partire da martedì, ma per gli adulti non sono previsti giorni festivi. John, un insegnante di scuola media, ha deciso di lasciare la città per recarsi nella città di Chongqing, situata nel sud-ovest. "Voglio solo rilassarmi e mangiare cibo a buon mercato, poi tornerò quando le cose saranno tornate alla normalità", ha dichiarato John, optando per una soluzione semplice per evitare le disagi locali.

Divieti su Clacson e Droni per la Sicurezza

Il silenzio che avvolge Shenzhen è in parte dovuto a un divieto totale di suonare il clacson, attivo da questo mese e fatto rispettare da telecamere acustiche con multe che partono da 300 yuan. Nonostante la restrizione al clacson fosse già una regola consolidata a Shenzhen, le nuove normative sono state ampiamente pubblicizzate per sensibilizzare i guidatori. Liu, una lavoratrice dei media di 29 anni che ha espresso il desiderio di non essere identificata, si è lamentata del comportamento dei conducenti, affermando: "Le persone cambiano corsia in modo molto pericoloso, devi solo sederti e guardare".

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Un'altra misura significativa riguarda la sospensione delle consegne tramite droni, uno dei marchi di fabbrica di Shenzhen. L'azienda Meituan ha annunciato la sospensione delle consegne tramite droni per dieci giorni a partire da mercoledì. Questa decisione ha un impatto diretto sulla logistica e sui consumatori che si affidano a questo servizio per la consegna rapida di pacchi, evidenziando quanto la città sia disposta a limitare la propria attività quotidiana per garantire il successo dell'evento APEC.

Normative sull'Abbigliamento e Volontari

Le restrizioni si estendono anche all'abbigliamento degli uffici. Lin, un'impiegata d'ufficio, ha riferito che il suo datore di lavoro ha vietato l'uso di capi di abbigliamento con frasi in inglese che i dipendenti non comprendono appieno, per evitare che vengano visualizzati inadvertitamente termini offensivi. Questa cura maniacale per i dettagli riflette l'alto livello di sensibilità culturale e diplomatica richiesto dall'evento.

Per gestire la logistica dell'evento, migliaia di persone in tutta la città indossano giacche rosse con la scritta "volontario". Guo, un addetto alla sicurezza nel distretto di Nanshan, ha spiegato che il suo datore di lavoro lo ha obbligato a indossare una di queste giacche. "Il mio capo mi ha detto che dobbiamo indossarle", ha detto Guo, ammettendo di non comprendere il significato delle lettere: "Non parlo inglese". Questa partecipazione massiva della comunità locale sottolinea l'engagement della città nel rendere l'esperienza APEC un successo condiviso.