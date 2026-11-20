Mentre Xi, Putin e Trump si incontrano a Shenzhen, l'Europa a Berlino rafforza la sua indipendenza. Il sostegno all'Ucraina trasforma la vulnerabilità in forza geopolitica.

Il vertice riunitosi ieri a Berlino ha segnato una netta cesura geopolitica, dimostrando che l'assenza dell'Europa dal tavolo di Shenzhen non costituisce una debolezza, ma una scelta strategica fondamentale. Mentre le democrazie si riorganizzano per rispondere alle pressioni di un alleato americano imprevedibile, i leader incontratisi in Cina hanno cercato di tracciare confini politici che ignorano deliberatamente i valori liberali. Questo divergente approccio evidenzia la differenza sostanziale tra chi cerca di adattarsi alle autocrazie e chi intende preservare l'integrità delle libertà democratiche in un mondo frammentato.

Il vertice di Shenzhen e la nuova Yalta

Il principale fattore determinante di questa divisione è rappresentato dal summit tripartito organizzato a Shenzhen, in Cina, che ha visto riuniti Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump. Questa riunione, descritta da analisti come il potenziale innesco per una nuova spartizione del mondo alla stregua degli accordi di Yalta o dei precedenti errori di Monaco del 1938, mira a ridefinire gli equilibri globali escludendo i tradizionali alleati occidentali. La presenza di questi tre leader, definiti campioni del pensiero illiberale, ha creato un fronte che tenta di allontanare ulteriormente gli Stati Uniti dalle sue alleanze storiche, ponendo seri interrogativi sulla stabilità internazionale.

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La risposta europea a Berlino e il ruolo dell'Ucraina

A differenza della riunione cinese, il confronto avvenuto ieri a Berlino non è stato un semplice controvertice, ma una manifestazione concreta della coesione democratica e della capacità di risposta indipendente. L'Europa, pur non essendo parte di quel tavolo a forma di ciambella, continua a esercitare un peso significativo sulle decisioni globali grazie al suo impegno incondizionato nel sostenere la difesa dell'Ucraina. Questa scelta strategica ha permesso al continente di arginare sia l'aggressività dell'amministrazione Trump sia le mire espansioniste di Putin, trasformando quella che poteva apparire come una vulnerabilità in una nuova forza geopolitica consolidata.

Il sostegno militare e politico a Kiev non è solo una questione di principi, ma ha implicazioni economiche e strategiche di enorme rilevanza. L'Unione Europea ha già concordato un prestito di 90 miliardi di euro da erogare nel 2026 e nel 2027 per supportare l'Ucraina, dimostrando una disponibilità finanziaria che supera spesso l'autorappresentazione di debolezza attribuita al continente. Questa capacità di mobilitazione ha permesso all'Ucraina di rifiutare qualsiasi accordo di pace ingiusto e di mantenere la propria sovranità, influenzando direttamente le dinamiche di potere anche durante i colloqui a Shenzhen.

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Impatto concreto e la lezione storica di Monaco 1938

Le conseguenze reali di questa divergenza tra Shenzhen e Berlino sono già visibili sul campo, dove azioni militari come il crollo di parte del ponte di Kerch hanno dimostrato la capacità dell'Ucraina, con il plauso internazionale di Londra, di colpire la logistica russa in Crimea. Questo ponte, inaugurato da Putin nel 2018 come un "miracolo" di ingegneria, è diventato un simbolo della vulnerabilità russa, sfigurando la narrazione di invincibilità dei partecipanti al vertice cinese. L'Europa non ha ripetuto l'errore di Chamberlain nel 1938, che aveva cercato la pace concedendo terreno a Hitler, ma sta nutrendo la resistenza contro Putin attraverso una strategia di forza chiara e coerente.

Sebbene il Financial Times abbia giustamente notato che il vertice di Shenzhen non sarebbe stato in grado di imporre fisicamente una nuova spartizione dell'Europa, il rischio di un riconoscimento implicito delle sfere di influenza rimane alto, specialmente considerando le ambizioni di Xi Jinping su Taiwan. Tuttavia, la presenza attiva dell'Europa e la sua determinazione a non trattare i nemici dell'Occidente come amici, né gli alleati come avversari, costituiscono una difesa effettiva contro questi scenari destabilizzanti. L'incontro di Shenzhen non era una nuova Yalta perché mancava l'Europa, e non sarà una nuova Monaco 1938 perché l'Europa c'è ed è pronta a difendere le proprie libertà con mezzi concreti.