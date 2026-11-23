La Cina lancia Shenzhou-24 il 25 novembre con Zeeshan Ali, primo straniero sulla stazione Tiangong, segnando un momento cruciale della Belt and Road Initiative.

Il 25 novembre 2026, alle 8:18 del mattino ora locale, ovvero le 00:18 GMT, la Cina effettuerà il lancio della navicella spaziale Shenzhou-24. Questa missione storica prevede il trasporto a bordo della stazione spaziale Tiangong di un cittadino pakistano, segnando la prima volta che un astronauta straniero visita l'infrastruttura orbitale cinese.

Dettaglio Equipaggio Shenzhou-24

L'equipaggio è composto da tre membri selezionati per questa specifica missione. Il comandante è Tang Hongbo, affiancato dall'ingegnere di volo Wu Yi. Completano il trio Zeeshan Ali, identificato come specialista di carico utile originario del Pakistan. La presenza di Ali rientra negli accordi di cooperazione bilaterale sottoscritti nell'ambito della Belt and Road Initiative guidata da Pechino.

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Aggiornamenti Preparativi CMSA

L'Agenzia spaziale cinese per i voli con equipaggio ha comunicato martedì che l'equipaggio versa in buone condizioni fisiche e psicologiche. Secondo l'annuncio ufficiale, tutte le procedure e i preparativi necessari per il lancio sono stati completati con successo. Le condizioni per il decollo del razzo vettore sono quindi pienamente soddisfatte.

Protocollo Rotazionale Orbitale

La navicella Shenzhou-24 decollerà a bordo di un razzo Long March-2F dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, situato nella provincia di Gansu. Questa operazione rappresenta la 41ª missione del programma spaziale cinese con equipaggio. Una volta raggiunta la stazione, la navicella completerà una rotazione in orbita con l'equipaggio attuale dello Shenzhou-23.

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Durata Missione e Rientro Ali

Il formato delle missioni Shenzhou prevede dall'inizio del 2021 l'invio di triadi di astronauti cinesi per permanenze di sei mesi. Tuttavia, Zeeshan Ali effettuerà una visita di breve durata. Sarà lui a rientrare sulla Terra insieme a due membri dell'equipaggio uscente dello Shenzhou-23, lasciando uno dei membri a bordo per un periodo più lungo.

Missione di Un Anno di Zhu Yangzhu

Le autorità spaziali hanno confermato che Zhu Yangzhu, membro dell'equipaggio dello Shenzhou-23, rimarrà nello spazio per una missione di durata annuale. Questo prolungamento della permanenza orbitale è una componente chiave della strategia attuale per l'uso continuo della stazione Tiangong da parte di Pechino.

Contesto Geopolitico Corsa Lunare

Il lancio si inserisce in un contesto di intensa competizione con gli Stati Uniti per il dominio nello spazio e sulla Luna. Gli Stati Uniti hanno affermato che Pechino intende colonizzare e sfruttare le risorse del territorio lunare, posizioni che Pechino ha fermamente respinto, ribadendo il carattere pacifico delle proprie attività spaziali.