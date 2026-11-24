La Cina lancia Shenzhou-24 con a bordo il primo astronauta pakistano Muhammad Zeeshan Ali, che diventerà la prima figura non cinese a bordo della stazione Tiangong.

Il 25 novembre 2026 segna un momento storico per l'esplorazione spaziale asiatica con il lancio riuscito della missione Shenzhou-24 dalla Cina continentale. La navicella, trasportata da un razzo vettore Long March-2F, ha lasciato il Centro di lancio satellitare di Jiuquan alle ore 8:18 del mattino, ora locale, corrispondenti alle 00:18 GMT. Questa operazione ha visto l'imbarco di un equipaggio composto da tre membri, incluso Muhammad Zeeshan Ali, che inaugura una nuova era di cooperazione interplanetaria.

Il lancio di Shenzhou-24 verso l'orbita

La decollo è avvenuto senza intoppi da Jiuquan, una struttura strategica situata nella provincia di Gansu, nel nord-ovest del Paese. L'equipaggio è costituito dai due astronauti cinesi Tang Hongbo e Wu Yi, affiancati per la prima volta da un cittadino straniero. Muhammad Zeeshan Ali, pilota quarantennale, rappresenta un simbolo di apertura internazionale per il programma spaziale nazionale. La navicella si è diretta verso la stazione orbitale Tiangong, raggiungendo l'obiettivo previsto con precisione tecnica.

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Il ruolo pionieristico di Muhammad Zeeshan Ali

Zeeshan Ali assumerà il ruolo specifico di specialista di carico utile durante la sua permanenza nel cosmo. È destinato a diventare il primo pakistano a viaggiare in orbita e il primo astronauta non cinese a entrare a bordo della stazione Tiangong. La sua missione prevede una permanenza breve ma intensa, con un periodo di stazionamento compreso tra i 5 e i 10 giorni. Durante questo intervallo di tempo, condurrà una serie di esperimenti scientifici dedicati, conferendo alla sua presenza un valore operativo concreto oltre che simbolico.

Preparazione intensiva e formazione culturale

La strada per lo spazio ha richiesto sette mesi di addestramento rigoroso presso Pechino, la capitale del Paese ospitante. Il processo formativo ha incluso corsi intensivi di lingua cinese per garantire la comunicazione efficace con la base a terra. Oltre alle competenze tecniche, Ali ha dedicato tempo alla cultura locale, imparando canzoni tradizionali e studiando poesie cinesi. Ha anche praticato la calligrafia e partecipato ad attività ricreative come il ping-pong, integrandosi completamente nel contesto dell'addestramento internazionale.

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Tiangong vs ISS: una nuova geopolitica spaziale

La Cina utilizza questa missione per promuovere la stazione Tiangong come un polo fondamentale per la cooperazione scientifica globale. Questa strategia si inserisce in un contesto più ampio che vede la Stazione Spaziale Internazionale, guidata principalmente dalla NASA, affrontare incertezze operative. L'agenzia americana ha indicato il 2030 come possibile data per il ritiro della struttura orbitale condivisa. La presenza di un astronauta pakistano su Tiangong sottolinea il desiderio di Pechino di attrarre partner internazionali in un momento di transizione dell'architettura spaziale mondiale.

Dichiarazioni e impatto simbolico per Islamabad

Prima del lancio, Muhammad Zeeshan Ali ha affrontato la stampa con un messaggio chiaro sul significato della sua missione. Ha dichiarato ai giornalisti il martedì precedente al decollo di non volare per sé stesso, ma di portare il nome del Pakistan sulle proprie spalle. Questa affermazione riflette l'importanza nazionale che l'operazione riveste per Islamabad, trasformando un tecnico volo spaziale in un trionfo diplomatisc e scientifico per il Sudaasia.