Shirin Ebadi: Il regime iraniano è indebolito, il popolo si riprenderà la libertà

La premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi analizza la situazione in Iran dopo gli attacchi militari e la repressione, prevedendo la caduta del regime grazie alla resistenza popolare.

Shirin Ebadi , la voce più autorevole della dissidenza iraniana in esilio, lancia un messaggio chiaro dalla sua residenza londinese: il regime di Teheran non è affatto rafforzato dalla sfida militare con gli Stati Uniti.

Al contrario, si mostra più feroce, ma è un vulcano pronto a esplodere. Secondo la premio Nobel per la Pace 2003, le proteste popolari riprenderanno e sarà il popolo iraniano a riconquistare la propria libertà. Ebadi, 78 anni, avvocata e giurista, fu la prima donna a presiedere il Tribunale di Teheran.

Dopo la Rivoluzione islamica del 1979, gli Ayatollah le tolsero il ruolo di giudice, e nel 2003 ricevette il Nobel per la Pace, diventando la prima donna musulmana e la prima iraniana a ottenere tale onore. Questo riconoscimento, però, rese la sua vita ancora più difficile in patria: minacce, intimidazioni, chiusura degli uffici della sua associazione, processi pretestuosi e conti bancari congelati.

Alla fine scelse l'esilio in Gran Bretagna, dove vive sotto protezione ma rimane un punto di riferimento per l'opposizione al regime degli Ayatollah. A gennaio, durante i moti di piazza repressi nel sangue dai Pasdaran, Ebadi e altri sei dissidenti scrissero una lettera aperta a Donald Trump, invocando il sostegno americano sulla base della dottrina R2P (Responsibility to Protect) adottata dalle Nazioni Unite dopo il genocidio in Ruanda.

In pochi giorni, i Guardiani della Rivoluzione uccisero circa 40 mila persone sparando sui dimostranti, creando le basi legali per un intervento internazionale. Trump rispose con un tweet: Patrioti Iraniani continuate a protestare. Help is on the way. Ma poi l'attacco militare americano, su spinta israeliana, ci fu a fine febbraio, e ora nessuno parla più di cambio di regime, ma solo di nucleare e di ripristino del traffico navale nello stretto di Hormuz.

Ebadi, tuttavia, non si sente tradita: Non avevamo nessuna speranza di un interesse genuino da parte di Trump. L'America non è dalla parte del popolo iraniano. La nostra gente combatte una guerra su due fronti: contro gli attacchi israelo-americani e contro il regime. Sono lo stesso nemico.

Ebadi sottolinea che la Repubblica islamica, fin dalla sua nascita nel 1979, ha sempre predicato l'eliminazione di Israele e l'odio verso l'America, insegnando fin dall'infanzia ai bambini a gridare Morte a Israele e morte all'America. La responsabilità dell'attuale situazione è interamente degli Ayatollah. La repressione sanguinosa di gennaio e l'attacco di fine febbraio hanno però reso il vulcano ancora più in ebollizione.

La Guida suprema Khamenei è stato ucciso assieme alle prime fila del regime, e ora al potere ci sono personaggi di secondo piano, più aggressivi ma più deboli e divisi da rivalità interne. La violenza del regime cresce, ma altrettanto fa l'insofferenza della gente, alle prese con condizioni economiche insopportabili aggravate dalla guerra, dall'interruzione di internet per tre mesi e dal blocco delle forniture energetiche.

La strage di gennaio ha dimostrato che la gente non ha nulla da perdere, e nemmeno la repressione più dura può fermare a lungo le proteste. Per questo Ebadi è convinta che il regime crollerà. Intanto, insieme ad altri esponenti del dissenso in esilio, Ebadi sta preparando la transizione. Ha accettato l'incarico, proposto dal figlio dello Shah Reza Pahlavi, di guidare una commissione sui crimini contro i diritti umani commessi dal regime.

Un lavoro che può cominciare già adesso, così come è già in atto il coordinamento tra le varie forze di opposizione. Secondo Ebadi, Reza Pahlavi è stato l'unico a farsi avanti come leader per il post-Repubblica islamica, e la comunità internazionale dovrebbe sostenere il popolo iraniano nella sua lotta per la libertà, senza imporre soluzioni dall'esterno. La strada è ancora lunga, ma la determinazione del popolo iraniano è incrollabile, e la caduta del regime è solo una questione di tempo





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