Shock nel Vicentino: titolari azienda agricola denunciati per omissione di soccorso e lesioni colpose

Un uomo di 56 anni e la sua compagna di 48, entrambi residenti a Schiavon, sono stati denunciati dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni colpose. L'uomo era stato trovato abbandonato per strada in una pozza di sangue, dopo essere precipitato da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava al lavoro.

Un uomo di 56 anni e la sua compagna di 48, entrambi residenti a Schiavon, sono stati denunciati dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni colpose .

L'uomo era stato trovato abbandonato per strada in una pozza di sangue, dopo essere precipitato da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava al lavoro. I due titolari dell'azienda agricola, probabilmente temendo le ripercussioni dovute all'irregolarità del lavoratore, avevano deciso di caricarlo in auto e abbandonarlo per strada, invece di chiamare un'ambulanza.

L'uomo, regolare in Italia e residente in Campania, è riuscito a spiegare ai soccorritori di aver avuto un incidente mentre si trovava al lavoro in un maneggio della zona, senza riuscire però a precisare ulteriori dettagli. Accompagnato immediatamente in ospedale, l'uomo è stato portato nel reparto di chirurgia per via delle fratture riportate e ricoverato con una prognosi di 60 giorni.

Dai successivi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa è emerso che il 56enne lavorava da qualche giorno nell'azienda agricola della coppia senza un regolare contratto di lavoro. Giovedì sera, stando alla ricostruzione dei carabinieri, sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri per cause ancora da accertare. All'interno della loro auto i militari hanno trovato alcune tracce di sangue sul sedile lato passeggero.

Il segretario generale della Uil Veneto Roberto Toigo ha commentato la vicenda sottolineando che quando i datori di lavoro manomettono i sistemi di sicurezza per andare più veloci e non garantiscono pienamente la sicurezza, parliamo di tentato omicidio. Il segretario generale Flai Cgil Veneto Giosuè Mattei ha commentato: È l'ennesimo episodio che richiama alla memoria la tragedia dell'estate del 2024 di cui è stato vittima Satnam Singh nell'Agropontino.

Se le informazioni raccolte dovessero trovare conferma, ci troveremmo davanti all'ennesima manifestazione di un modello produttivo che continua a reggersi sullo sfruttamento delle persone più fragili, dei lavoratori migranti, di chi vive sotto il ricatto del bisogno, della paura e dell'isolamento





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