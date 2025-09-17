Shop Circle amplia la raccolta fondi a 100 milioni per il consolidamento del software B2B

La startup italiana di acquisizione di software Shop Circle ha annunciato un aumento di capitale di Serie B da 100 milioni di dollari. Il fondo servirà per finanziare acquisizioni future e lo sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Shop Circle , la scale-up fondata dagli italiani Luca Cartechini e Gian Maria Gramondi a Londra, annuncia l'estensione del round di Serie B a 100 milioni di dollari, di cui 60 milioni in equity e il resto in finanziamenti strategici.

Il round è stato sostenuto da un mix di investitori europei e americani, tra cui i già presenti Nextalia (fondo italiano con circa €2,4 miliardi di asset in gestione), Primo Capital e CDP Venture Capital, insieme a nuovi investitori strategici come 645 Select Fund, fondo newyorkese che per la prima volta investe in Europa con il veicolo dedicato alle aziende in fase avanzata (dalla Serie B in poi), oltre a FNDX, FG2 Capital e diversi family office imprenditoriali legati a grandi gruppi industriali e tecnologici internazionali. Le nuove risorse serviranno a finanziare un'ambiziosa roadmap di M&A, con acquisizioni già in fase avanzata, e ad accelerare lo sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale all'interno del portafoglio della società. «Questo è il quarto round in quattro anni, ciascuno a una valutazione crescente, che ci dà la forza di fare ciò che facciamo meglio: acquisire software eccezionali e renderli più performanti e connessi grazie all'AI. A livello finanziario, il nostro obiettivo è superare la soglia dei 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti, diventando una delle prime aziende europee a raggiungere questo traguardo dalla nascita e mantenendo al tempo stesso un alto livello di profittabilità» spiega a Italian Tech Luca Cartechini, Co-founder e CEO di Shop Circle. «C'è la possibilità concreta di creare uno dei principali player europei nel software aziendale, e questo round ci offre un'ulteriore spinta in quella direzione». \Shop Circle ha sviluppato un modello di acquisizione scalabile che ricorda quello di Bending Spoons, la tech company milanese oggi valutata oltre 5 miliardi di dollari, che ha costruito il proprio successo acquisendo e ottimizzando app iOS nel B2C. Con la differenza che Shop Circle applica lo stesso approccio al B2B, acquistando software aziendali con forte potenziale di crescita e marginalità, per poi potenziarli con AI e strategie di go-to-market su scala internazionale. Nata nel 2021, in quattro anni Shop Circle ha costruito un portafoglio di oltre 15 acquisizioni B2B software (tra cui Aiden, KrakenD, CartHook, Releasit e molte altre). In Italia i parallelismi più immediati sono con Team System e il gruppo Zucchetti, che hanno fatto dell'M&A nel software B2B il principale motore di crescita. Insieme a Bending Spoons (che si concentra maggiormente sul software B2C), rappresentano oggi le tre realtà tech più grandi del Paese e tra le maggiori in Europa, con ricavi annuali superiori al miliardo di dollari ciascuna. A livello europeo spicca anche Visma, azienda norvegese che si prepara a quotarsi a Londra con una valutazione di oltre i 20 miliardi di euro, frutto di più di 350 acquisizioni: un modello vincente e consolidato per il tech nel nostro continente.





