Shovel Dance Collective rivoluziona il folk britannico con distorsioni e politica

Analisi del nuovo album del collettivo londinese Shovel Dance Collective che reinventa il folk tradizionale attraverso suono industriale e impegno politico.

Lo Shovel Dance Collective conferma il suo approccio radicale al folk britannico con un suono che sfida le convenzioni tradizionali. Il collettivo londinese, composto da nove musicisti dichiaratamente schierati a sinistra, trasforma i brani tradizionali in un vortice di distorsioni, rumori industriali e improvvise aperture melodiche.

Suite Ipnnotiche e Caos Sonoro

L'apertura del disco è travolgente, presentando una suite di oltre dieci minuti che attraversa atmosfere ipnotiche. L'uso di violini ed esplosioni di caos sonoro evoca chiaramente le sonorità dei Velvet Underground, creando un impatto immediato e intenso.

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Il paragone con gli irlandesi Lankum è inevitabile per la densità sonora, ma il gruppo londinese segue una strada più sperimentale. Lo spettro sonoro spazia tra estetica lo-fi, canti a cappella e inquietanti paesaggi ambient, recuperando la dimensione più oscura e politica della tradizione popolare inglese.

Politica e Rilettura delle Ballate

I brani rielaborano antiche ballate alla luce delle contraddizioni del presente, smascherando miti di eroismo e potere. La dimensione politica è presente per chi vuole coglierla, ma il vero piacere risiede nelle sorprendenti variazioni sonore che definiscono il disco.

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Non è facile descrivere il momento ideale per ascoltare questa musica, ma l'esperienza lascia storditi. Si ha la sensazione di aver incassato troppi pugni, segno che ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente originale e non simile a nient'altro in circolazione.

Fine Glindvad Jensen e il Jazz Fluido

Il secondo album della cantautrice danese Fine Glindvad Jensen si adatta a situazioni intime e surreali, come una scena aperta a un universo alternativo. La cantante appare e scompare dalla scena musicale come un fantasma, risultando ubiqua e nascosta allo stesso tempo.

Ogni canzone funge da quadro indipendente, creando nel complesso una collezione non lineare di manufatti confusi. L'album può essere considerato jazz per essere improvvisato, errante e rilassato, simile a un mixtape o a un sogno ricostruito con accuratezza.

Händel e il Virtuosismo di Carlo Vistoli

Carlo Vistoli firma un lavoro prezioso diretto da Emmanuelle Haïm, interpretando una dozzina di arie e duetti tratti da oratori inglesi di Georg Friedrich Händel. Il programma include brani scritti per castrati italiani, con testi talvolta tradotti dallo stesso compositore per facilitare gli interpreti.

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Le arie provengono da sette oratori che coprono il percorso di Händel dal 1732, quando furono cantate da celebrità come Senesino, Guadagni, Carestini o il meno noto Andreoni. Vistoli le presenta con sicurezza e versatilità, passando dal dramma alla tenerezza con virtuosismo misurato.

Suono Freneticamente Vivo

Mentre la musica procede a scossoni, si fatica a starle dietro, evidenziando l'originalità del progetto musicale. Un gruppo di musicisti sperimentali, alcuni dei quali militano anche nei Caroline, ha deciso di abbracciare la tradizione con risultati sorprendenti.

Questo disco fa sembrare i brani vecchi di secoli freneticamente vivi, mantenendo alta la tensione fino all'ultima nota. La combinazione di elementi storici e innovazione contemporanea crea un'opera che resiste alle classificazioni semplici.