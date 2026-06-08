Show all'Arena di Verona: lirica, cibo e la campagna per la canzone napoletana patrimonio Unesco

La serata evento di Rai 1 dall'Arena di Verona ha unito musica lirica, pop, rappresentazioni operistiche e cibo, promuovendo i riconoscimenti Unesco per la lirica e il cibo italiano e la futura candidatura della canzone napoletana. Presenti esponenti del governo e le dichiarazioni di Sergio Castellitto.

La serata di Rai 1 di venerdì, con il titolo psichedelico che racchiudeva uno show fortemente voluto in zona governativa, ha riproposto l'emozione dell' Eurovisione per quanti, davanti alla tv, sentono partire la sigla e avvertono ancora un sussulto.

Dall'Arena di Verona è andato in scena un mix incomparabile di musica pop e lirica, spezzoni di rappresentazione scenica operistica e cibo. L'evento teneva insieme i riconoscimenti già ottenuti dall'Unesco per la lirica e il cibo italiano, con l'obiettivo di ottenere analogo riconoscimento in futuro per la canzone napoletana. La lirica e la canzone sono beni immateriali, mentre il cibo è materiale e veniva simboleggiato, oltre che dalla presenza del ministro, dalle bancarelle di frutta in piazza Bra.

La gestione della parte alimentare includeva anche l'assistenza a un addetto che tirava la pasta col mattarello, un patrimonio assai materiale. In platea era presente mezzo governo, compreso il ministro dello Sport. Pregevole la campagna per dichiarare la canzone napoletana patrimonio dell'Umanità, fermo restando che da sempre l'Umanità è patrimonio della canzone napoletana. Infine, l'attore Sergio Castellitto ha dichiarato: Un figlio è un desiderio, non un diritto o un dovere, in riferimento al suo film In utero





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