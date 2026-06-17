Shrek torna al cinema: adolescenti i figli e Zendaya nel cast dei doppiatori

Il celebre orco verde ritorna dopo diciassette anni con un nuovo film che mostra i figli ormai adolescenti. Zendaya dà la voce alla primogenita Felicia. Il trailer svela una nuova avventura metropolitana e l'ironia tipica della serie, con una parodia di Olaf. Uscita prevista tra un anno.

L'orco più celebre del cinema, Shrek , torna a riscuotere successo dopo diciassette anni dall'ultima apparizione sul grande schermo. Il primo video ufficiale, diffuso da Universal e DreamWorks, svela una serie di novità che segnano il ritorno della famiglia più amata della palude.

La novità principale è di carattere generazionale: i tre figli di Shrek e Fiona sono ormai adolescenti, il che porta a una evoluzione della trama e del cast. Il video si apre con un nostalgico richiamo al passato, interrotto subito dall'esuberanza di Ciuchino, la spalla comica di sempre, che esige un restyling estetico e presenta una grafica rinnovata per tutti i protagonisti. Sebbene la trama rimanga segreta, le prime immagini indicano una nuova avventura metropolitana.

Come in ogni vacanza familiare che si rispetti, le cose non vanno come previsto e il trailer si chiude con Shrek, Fiona e i ragazzi rinchiusi in cella, rassegnati ai bizzarri concerti improvvisati da Ciuchino. L'ironia graffiante rimane il vero marchio di fabbrica del franchise. La sequenza più commentata del web lancia una chiara parodia del pupazzo Olaf, celebre personaggio di Frozen. I figli di Shrek e Fiona, ora cresciuti, comportano anche rinnovi nel cast dei doppiatori.

La primogenita Felicia è affidata a Zendaya, attrice simbolo della sua generazione. Accanto a lei debuttono i giovani attori Marcello Hernández e Skyler Gisondo, rispettivamente nei panni dei fratelli Fergus e Farkle. La regia del lungometraggio è affidata a tre veterani: Walt Dohrn, Conrad Vernon e Brad Ableson. La produzione è capeggiata da Chris Meledandri, la mente dietro il successo di film come Minions e Cattivissimo me.

Per il momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma si parla di un probabile debutto tra circa un anno, con una probabile data di uscita simile anche in Italia. Insomma, per rivedere l'orco verde al cinema c'è da pazientare ancora un anno.

Il ritorno di Shrek promette di mantenere intatto lo spirito ironico e originale che ha conquistato il pubblico di tutte le età, introducendo al contempo elementi di novità che avvicinano la storia al pubblico più giovane, cresciuto con i personaggi originali e pronta a seguire le nuove avventure della famiglia Shrek





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