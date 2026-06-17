Si complica il trasferimento di Gila al Napoli, Pafundi record in Nazionale

Le ultime notizie di calciomercato e nazionali: il Napoli non riesce a chiudere per Gila nonostante l'accordo con il giocatore, la Lazio respinge l'offerta. Intanto Simone Pafundi diventa il più giovane esordiente della Nazionale italiana nell'era moderna.

Il trasferimento di Mario Gila al Napoli sta diventando sempre più complesso poiché la Lazio , al momento, non ha accettato le condizioni proposte dal Napoli per l'affare.

Il difensore centrale era stato a lungo seguito dall'allenatore Massimiliano Allegri, che dopo essersi accordato con il Napoli ha immediatamente chiesto l'acquisto del giocatore della Lazio. Tuttavia, stando a quanto raccolto dalla redazione, l'operazione rischia di complicarsi: l'offerta partenopea, di circa 12 milioni di euro, non sarebbe considerata sufficiente dalla società biancoceleste, che non intende lasciar partire il proprio calciatore a quelle cifre.

A un anno dalla scadenza del suo contratto, il rischio per la Lazio è quello di dover salutare Gila tra dodici mesi a parametro zero, qualora non si trovi un accordo per il rinnovo o per una cessione a titolo oneroso in questa finestra di mercato. Parallelamente, Simone Pafundi ha fatto registrare un esordio record con la Nazionale italiana: il giovane talento è diventato il più giovane esordiente nella storia moderna degli Azzurri (ultimi 110 anni) debuttando il 16 novembre 2022 contro l'Albania a soli 16 anni, 8 mesi e 2 giorni.

Pafundi si piazza al terzo posto nella classifica assoluta degli esordienti più giovani, preceduto solo da Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Questo primato sottolinea la crescita del calcio italiano e l'attenzione verso i giovani talenti. Altri noti esordi nella storia della Nazionale sono quelli di Buffon (17 anni), Maldini (19 anni) e Bergomi (18 anni). L'Italia continua a sfornare promesse che alimentano la speranza per i futuri successi della squadra nazionale.

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