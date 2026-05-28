Si prevede che le temperature medie globali raggiungano livelli quasi record nei prossimi cinque anni

Il rapporto dell'Agenzia meteorologica delle Nazioni Unite e del Met Office britannico prevede un aumento delle temperature medie globali vicino alla superficie di 1,3°C e 1,9°C al di sopra del periodo preindustriale del 1850-1900. L'Arctic warming potrebbe disturbare i sistemi meteorologici e provocare eventi meteorologici più gravi.

Due persone si riparano sotto un ombrello e usano un ventilatore all'esterno del Louvre durante una forte ondata di caldo a Parigi, Francia, il 27 maggio 2026.

La temperatura media globale è prevista di raggiungere livelli quasi record nei prossimi cinque anni, con l'Artico che dovrebbe riscaldarsi più velocemente di altre regioni, secondo un rapporto dell'Agenzia meteorologica delle Nazioni Unite e del Met Office britannico. Il rapporto annuale, che fornisce previsioni regionali per le temperature e le precipitazioni, prevede che le temperature medie globali vicino alla superficie oscilleranno tra 1,3°C e 1,9°C al di sopra del periodo preindustriale del 1850-1900.

Melissa Seabrook, ricercatrice presso il Met Office del Regno Unito, ha dichiarato che ci sono prove molto chiare che il clima si sta riscaldando e che la temperatura media globale continua a salire. Nell'Accordo di Parigi del 2015, i governi hanno promesso di cercare di evitare che l'aumento medio della temperatura globale superi di 1,5 C i livelli preindustriali.

Il rapporto dice che è molto probabile che la temperatura media globale vicino alla superficie supererà temporaneamente 1,5C al di sopra dei livelli medi del 1850-1900 per almeno un anno tra il 2026 e il 2030. Prevede inoltre che tra il 2026 e il 2030 le temperature medie globali supereranno l'anno più caldo mai registrato, il 2024, quando per la prima volta superarono di 1,5 C i livelli dell'era preindustriale.

L'Arctic warming potrebbe anche disturbare i sistemi meteorologici e provocare eventi meteorologici più gravi, soprattutto nelle parti settentrionali del mondo. Inoltre, è previsto un inverno più umido nell'emisfero nord nei prossimi cinque inverni, con periodi umidi in Europa settentrionale, Alaska, Siberia e Sahel durante maggio-settembre, mentre si prevede un periodo di tempo secco in Amazonia. Un forte El Niño è anche previsto per l'inverno di quest'anno, che potrebbe persistere fino al 2027, aumentando le temperature globali a livelli potenzialmente record





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