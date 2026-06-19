Si tuffa in mare ma l'acqua è troppo bassa: trentenne tedesco rischia la paralisi in Salento

Un trentenne tedesco rischia la paralisi dopo essersi tuffato in mare in un punto con fondale particolarmente basso nella marina di Nardò. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con sospette lesioni midollari gravi.

Un trentenne tedesco ha riportato gravissime lesioni dopo essersi tuffato in mare nella marina di Nardò , in provincia di Lecce . Il giovane, secondo quanto si apprende, si è lanciato in un punto dove il fondale era particolarmente basso, impattando violentemente contro il fondale marino.

L'impatto ha causato un sospetto danno midollare che potrebbe portare a una paralisi. I soccorritori del 118 sono intervenuti d'urgenza e hanno trasportato il turista in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono critiche





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