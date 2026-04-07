Siaarti: Bignami chiede alla politica di valutare gli investimenti in sanità

La presidente Siaarti, Elena Bignami, sottolinea l'importanza della prevenzione e invita la politica a valutare l'adeguatezza degli investimenti sanitari.

La Giornata Mondiale della Salute rappresenta un'importante occasione per riflettere e agire concretamente sul futuro della sanità . La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva ( Siaarti ), guidata dalla presidente Elena Bignami , ribadisce l'importanza cruciale della prevenzione come strumento più efficace per tutelare la salute dei cittadini.

L'informazione e la formazione, secondo Siaarti, sono elementi imprescindibili per promuovere stili di vita sani e consapevoli, capaci di contrastare l'insorgenza di patologie e garantire una migliore qualità della vita. In un contesto demografico in cui l'aspettativa di vita in Italia è tra le più alte d'Europa, la prevenzione si rivela ancor più strategica per consentire alla popolazione di invecchiare in salute e con una buona autonomia funzionale. È quindi fondamentale indirizzare risorse verso interventi mirati a ridurre i principali fattori di rischio, come le malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche, che rappresentano una delle maggiori cause di morbilità e mortalità nel nostro Paese. L'adozione di corretti stili di vita, che includono una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare e l'astensione dal fumo e dall'abuso di alcol, gioca un ruolo chiave nel rallentare l'invecchiamento biologico e nel preservare la salute fisica e mentale. \In questa prospettiva, i programmi di screening preventivi assumono un'importanza strategica, in quanto consentono di individuare precocemente eventuali patologie, aumentando significativamente le possibilità di successo dei trattamenti terapeutici. La diagnosi precoce, infatti, permette di intervenire in modo tempestivo, spesso con approcci meno invasivi e più efficaci. L'impegno della Siaarti si concentra anche sulla sensibilizzazione della popolazione sull'importanza di sottoporsi regolarmente ai controlli medici raccomandati, in base all'età e ai fattori di rischio individuali. Ciò include la promozione di campagne informative, l'organizzazione di eventi e la collaborazione con altre società scientifiche e istituzioni sanitarie per diffondere una cultura della prevenzione sempre più radicata nella società. Parallelamente, la Siaarti si impegna nella formazione continua dei propri professionisti, per garantire l'eccellenza delle cure e la diffusione delle migliori pratiche cliniche. L'aggiornamento costante delle conoscenze e delle competenze, in un settore in continua evoluzione come quello medico, è fondamentale per offrire ai pazienti le terapie più avanzate e personalizzate. \Infine, la presidente Bignami rivolge un appello diretto alla politica, affinché valuti attentamente l'adeguatezza degli investimenti in sanità e la percentuale del PIL destinata al settore. La sostenibilità del sistema sanitario nazionale dipende, infatti, da una adeguata allocazione delle risorse, che consenta di rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze della popolazione e di garantire l'accesso universale alle cure. È indispensabile, quindi, che le decisioni politiche siano guidate da evidenze scientifiche e da una visione strategica di lungo periodo, volta a tutelare la salute pubblica e a garantire un futuro migliore per le prossime generazioni. La Siaarti, in qualità di società scientifica di riferimento nel settore dell'anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, si pone come interlocutore privilegiato per contribuire al dibattito pubblico e per proporre soluzioni concrete volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema sanitario, nell'interesse della salute di tutti i cittadini





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