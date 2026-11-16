La Regione Sicilia ha acquistato il farmaco daraxonrasib per Grazia Azzarello. Il caso si allarga: Jessica Scarpa chiede che altre Regioni seguano l'esempio. La terapia raddoppia la sopravvivenza.

La Regione Sicilia ha ufficialmente autorizzato l'acquisto del farmaco daraxonrasib, consentendo a Grazia Azzarello, madre di Adrano, di ricevere la cura sperimentale per il tumore al pancreas. Questo atto amministrativo rappresenta un passo concreto nel difficile accesso a terapie innovative, un problema che ha visto in prima linea Jessica Scarpa da Lecco. La decisione regionale apre la strada a un potenziale precedente giuridico e sanitario, dimostrando che le istituzioni locali possono intervenire direttamente quando i percorsi nazionali risultano insufficienti.

Meccanismo della cura e impatto clinico

Il daraxonrasib è un farmaco anticorpale bivalente che ha mostrato risultati clinici significativi nello studio di fase tre. I dati medici indicano che la terapia raddoppia la sopravvivenza globale mediana rispetto ai trattamenti convenzionali, portando la media da 6,7 a 13,2 mesi. I pazienti inclusi nello studio erano già stati sottoposti a chemioterapia, confermando l'efficacia del farmaco anche nelle fasi avanzate della malattia.

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Per le pazienti come Grazia Azzarello e Jessica Scarpa, la disponibilità di questo farmaco è diventata una priorità assoluta. La terapia non è esente da effetti collaterali; Jessica Scarpa ha raccontato di aver subito stanchezza e nausea simili a quelle della chemio tradizionale. Nonostante il prezzo elevato, che ammonta a circa 39.800 dollari mensili negli Stati Uniti, l'accesso alla cura viene visto come una vittoria contro la progressione del tumore.

Posizioni dei portavoce e ruolo politico

Jessica Scarpa ha espresso la sua soddisfazione per la decisione della Regione Sicilia, definendo il risultato bellissimo. La paziente di Lecco ha sottolineato come il suo caso personale abbia aperto la strada a un'azione collettiva. Attraverso appelli su Change.org Italia, con oltre 200mila visualizzazioni in ventiquattro ore, ha invitato tutte le regioni a seguire l'esempio della Lombardia e della Sicilia, sottolineando il diritto di provare a vivere qualche giorno in più.

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Dal punto di vista istituzionale, il deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera di Controcorrente ha pubblicato un video-appello diretto al presidente della Regione, Nello Schifani. La Vardera ha sollevato una domanda semplice e diretta, sollecitando l'intervento governativo locale per garantire la cura. L'azione politica si è intrecciata con la raccolta fondi lanciata da Grazia Azzarello su GoFundMe, che ha raggiunto la cifra di circa 117mila euro, prima che la Regione prendesse in carico il costo.

Impatto sul sistema sanitario e prossimi passi

Oltre a Grazia Azzarello e Jessica Scarpa, il Veneto è in procinto di autorizzare l'acquisto del farmaco, creando un modello di accesso differenziato tra le regioni italiane. La mancanza di un'adesione uniforme ha spinto Jessica Scarpa a destinare la parte eccedente della sua raccolta fondi, che ha superato i 507mila euro, a istituzioni mediche. Una porzione significativa finirà all'ospedale e un'altra alla ricerca contro il tumore al pancreas.

A livello europeo, la situazione rimane in attesa di un chiarimento normativo. L'EMA ha espresso un parere positivo tramite il comitato CHMP a metà ottobre, ma si attende ancora l'ok finale della Commissione Ue. L'eurodeputata Lara Magoni di Fratelli d'Italia ha sollecitato l'iter con un'interrogazione, mentre l'Aiom e il Terzo settore chiedono da mesi l'avvio dell'uso compassionevole. Fino a quando l'approvazione non sarà nazionale, i cittadini continueranno a fare affidamento sulle singole Regioni o su viaggi all'estero, come ha fatto Max Parisi.