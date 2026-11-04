Sicurezza alimentare: come riconoscere i surgelati scongelati dopo gli attacchi hacker

Gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione europei pongono rischi concreti. Scopri come identificare i prodotti surgelati compromessi e le norme del Ministero della Salute.

Gli attacchi informatici che hanno compromesso i sistemi di refrigerazione in diversi supermercati europei, inclusi punti vendita italiani, hanno messo in luce vulnerabilità critiche nella catena del freddo. Queste intrusioni hanno consentito agli aggressori di modificare a distanza le temperature degli impianti frigoriferi, provocando il deterioramento di alcuni alimenti. Sebbene l'impatto sul sistema distributivo nazionale sia stato contenuto, la situazione richiede una maggiore attenzione da parte dei consumatori per garantire la propria sicurezza.

Segali visivi di alterazione termica

Il Ministero della Salute indica che i prodotti surgelati non dovrebbero presentare confezioni coperte di brina, bagnate o deformate. La presenza di molta brina o grossi cristalli di ghiaccio sulla superficie e all'interno della confezione è un segnale d'allarme importante. Quando la temperatura aumenta, parte dell'acqua contenuta nell'alimento si scioglie; se successivamente la temperatura torna a scendere, l'acqua si congela nuovamente formando cristalli più grandi. Questo fenomeno indica chiaramente oscillazioni della temperatura di conservazione.

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Consistenza del contenuto e imballaggi

Un secondo segnale riguarda la consistenza del contenuto. Piselli, fagiolini, patatine e altri prodotti surgelati singolarmente dovrebbero generalmente restare separati tra loro. Se scuotendo delicatamente una confezione chiusa si avverte un unico blocco compatto, potrebbe essersi verificato un parziale scongelamento seguito da un nuovo congelamento. Lo stesso vale per gamberi, frutti di bosco e altri alimenti che normalmente vengono venduti in pezzi separati. Particolarmente indicativi possono essere i gelati, dove un cono deformato o una vaschetta con il prodotto abbassato suggeriscono problemi di conservazione.

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Rischi microbiologici e procedure corrette

Il congelamento blocca o rallenta fortemente la proliferazione dei batteri, ma non elimina necessariamente quelli già presenti. Quando la temperatura aumenta, i microrganismi possono tornare a moltiplicarsi. Se l'alimento viene successivamente ricongelato, il freddo non cancella quello che è avvenuto durante lo scongelamento. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare raccomanda di non ricongelare i prodotti, poiché il rischio dipende dal tipo di alimento, dalla temperatura raggiunta e dal tempo durante il quale è rimasto esposto al caldo.

Azione preventiva per i consumatori

I batteri patogeni non provocano necessariamente cambiamenti visibili: un alimento contaminato può mantenere un colore normale e non emanare cattivi odori. Per questo osservare e annusare il prodotto non basta a stabilire se sia sicuro. Non bisogna nemmeno assaggiarlo per verificare se sia ancora buono. Pertanto se si trova una confezione sospetta nel supermercato la scelta più prudente è non acquistarla e segnalare l'anomalia al personale. Se invece il prodotto è già stato comprato, è opportuno evitarne il consumo quando ci sono fondati dubbi sulla sua conservazione, documentare le condizioni della confezione e rivolgersi al punto vendita.