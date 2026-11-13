Sicurezza Perugia: il piano del questore Polverino per il centro storico

Il nuovo questore Alfonso Polverino presenta a Perugia il piano sicurezza con rinforzi in centro storico e lotta allo spaccio. Focus su Fontivegge e studenti.

Alfonso Polverino ha presentato il suo piano di sicurezza per Perugia. La presentazione è avvenuta dopo il suo arrivo in città da meno di dodici ore. Polverino si è incontrato con la sindaca Vittoria Ferdinandi e il prefetto Paolo Canaparo.

Priorità sicurezza e centro storico

Il nuovo questore ha dichiarato che la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Il suo obiettivo è ridurre la distanza tra la sicurezza garantita e quella percepita. Il centro storico verrà potenziato con un presidio più incisivo. In particolare sarà potenziato il posto fisso di piazza Danti. L'ufficio attuale è aperto su due turni dalle sette alle diciannove. Sono presenti due agenti per turno che effettuano controlli a piedi o in auto.

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Controllo territorio eFontivegge

Alfonso Polverino ha chiesto maggiori controlli su strada. Ciò avviene nonostante le difficoltà di organico e la carenza di risorse. Il contrasto allo spaccio di droga è indicato come una criticità. La presenza della polizia sarà particolare in alcuni quartieri. Fontivegge è un'area menzionata come esempio di intervento mirato. Il territorio perugino è complesso con cinquantaquattro frazioni.

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Esperienza pregressa e studenti

Alfonso Polverino è un napoletano di sessantadue anni. Ha una carriera dalla Mobile alla Polfer. Ha lavorato nella Digos e nell'Ufficio centrale ispettivo. Ha molta esperienza in Sardegna. Era a Foligno tra il mille novecentonovantadue e il mille novecentonovantatre. Si occupò degli omicidi di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci. Luigi Chiatti fu condannato per quei reati.

Il questore ritiene importante che la città sia viva. La luce dei locali mette a disagio chi delinque. Perugia ha una comunità studentesca di fuorisede. Questa comunità deve essere tutelata con presenza costante. Alfonso Polverino mira a intercettare le esigenze dei cittadini. Il suo approccio è basato sulla presenza fisica sul territorio.