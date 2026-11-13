IT
Advertisement
Politics

Sicurezza Perugia: il piano del questore Polverino per il centro storico

ilmessaggeroit#19 in Italia
Sicurezza Perugia: il piano del questore Polverino per il centro storico
Alfonso Polverino · Perugia · Vittoria Ferdinandi
Advertisement

Il nuovo questore Alfonso Polverino presenta a Perugia il piano sicurezza con rinforzi in centro storico e lotta allo spaccio. Focus su Fontivegge e studenti.

Alfonso Polverino ha presentato il suo piano di sicurezza per Perugia. La presentazione è avvenuta dopo il suo arrivo in città da meno di dodici ore. Polverino si è incontrato con la sindaca Vittoria Ferdinandi e il prefetto Paolo Canaparo.

Priorità sicurezza e centro storico

Il nuovo questore ha dichiarato che la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Il suo obiettivo è ridurre la distanza tra la sicurezza garantita e quella percepita. Il centro storico verrà potenziato con un presidio più incisivo. In particolare sarà potenziato il posto fisso di piazza Danti. L'ufficio attuale è aperto su due turni dalle sette alle diciannove. Sono presenti due agenti per turno che effettuano controlli a piedi o in auto.

Also readMeloni e l'opposizione verso un messaggio comune sulla sicurezza, modello Macron in Francia

Controllo territorio eFontivegge

Alfonso Polverino ha chiesto maggiori controlli su strada. Ciò avviene nonostante le difficoltà di organico e la carenza di risorse. Il contrasto allo spaccio di droga è indicato come una criticità. La presenza della polizia sarà particolare in alcuni quartieri. Fontivegge è un'area menzionata come esempio di intervento mirato. Il territorio perugino è complesso con cinquantaquattro frazioni.

Advertisement

Esperienza pregressa e studenti

Alfonso Polverino è un napoletano di sessantadue anni. Ha una carriera dalla Mobile alla Polfer. Ha lavorato nella Digos e nell'Ufficio centrale ispettivo. Ha molta esperienza in Sardegna. Era a Foligno tra il mille novecentonovantadue e il mille novecentonovantatre. Si occupò degli omicidi di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci. Luigi Chiatti fu condannato per quei reati.

Il questore ritiene importante che la città sia viva. La luce dei locali mette a disagio chi delinque. Perugia ha una comunità studentesca di fuorisede. Questa comunità deve essere tutelata con presenza costante. Alfonso Polverino mira a intercettare le esigenze dei cittadini. Il suo approccio è basato sulla presenza fisica sul territorio.

ilmessaggeroit#19 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Alfonso Polverino Perugia Vittoria Ferdinandi Paolo Canaparo Questura Fontivegge Piazza Danti

More on Politics

See all

Emergenza Meteo e Politica: Allerta Rossa e Vertice sulla Sicurezza

Il governo Meloni convoca un vertice sulla sicurezza e l'UE dopo le rivelazioni di Kushner. Contemporaneamente, l'allerta rossa colpisce il Nord Italia con chiusure scolastiche.

Today_it

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextEmergenza Meteo e Politica: Allerta Rossa e Vertice sulla Sicurezza