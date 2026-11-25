Lombardia lancia Svi-Web per sicurezza stazioni: accesso diretto flussi video polizia per Milano, Como, Monza, Brianza e Varese.

Le province di Milano, Como, Monza e Brianza e Varese sono state le destinazioni privilegiate della nuova strategia di sicurezza inaugurata dall'amministrazione regionale. Lunedì a Palazzo Lombardia, gli assessori regionali Franco Lucente e Romano La Russa hanno presentato l'intesa ufficiale che mira a rendere molto più rapidi sia i controlli tecnici sia gli interventi di emergenza nel sistema ferroviario. La novità centrale di questo pacchetto è una piattaforma digitale avanzata, chiamata Svi-Web, che ha l'obiettivo specifico di velocizzare i processi di monitoraggio esistenti.

La piattaforma Svi-Web e l'accesso diretto

La piattaforma Svi-Web è strutturata per permettere la distribuzione dei flussi video degli impianti ferroviari a soggetti esterni convenzionati, attraverso accessi rigorosamente protetti. Questo sistema tecnologico elimina la necessità di attendere che le immagini vengano richieste formalmente soltanto dopo un episodio di criticità o un incidente. I dati visivi vengono invece messi a disposizione delle forze dell'ordine in diretta, garantendo un supporto immediato e contestuale. Tale integrazione diretta permette di non dover attendere procedure burocratiche lunghe per l'accesso alle riprese, trasformando la videosorveglianza in uno strumento reattivo e proattivo. L'obiettivo finale è creare un anello di sicurezza continuo, sempre presidiato da una guardia giurata che monitora costantemente gli scali.

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Le adesioni immediate delle Questure

Con l'attuazione delle nuove intese, si garantirà l'accesso immediato ai flussi video di tutti gli impianti ferroviari interessati dall'accordo. Le prime quindici adesioni ufficiali sono arrivate dalle Questure di Como, Monza e Varese, oltre che da diversi comandi di Polizia locale. Tra queste realtà locali figurano i comandi delle principali città della regione che intendono sfruttare al meglio le nuove potenzialità digitali. Questa ampia rete di adesioni testimonia la volontà di creare un coordinamento capillare sul territorio, assicurando che ogni nucleo operativo abbia le stesse strumenti di informazione. La presenza di questi enti sul network Svi-Web rafforza la capacità di risposta unitaria contro il disagio e le attività illecite nelle zone di transito.

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Il progetto Stazioni Sicure dal 2023

La nuova piattaforma digitale si integra in un contesto più ampio e preesistente, arricchendo gli strumenti già disponibili negli scali ferroviari regionali. Dal 2023, come ricordato dall'assessore Romano La Russa, sono stati sottoscritti 13 accordi nell'ambito del progetto Stazioni Sicure. Questo'iniziativa coinvolge attivamente sei province e ben 72 Comuni, dimostrando un impegno strutturale che va oltre la singola innovazione tecnologica. La struttura fisica di sicurezza è potenziata da 500 dispositivi Help Point installati per chiedere assistenza immediata ai viaggiatori in difficoltà. Inoltre, continua il presidio del Posto centrale di vigilanza, che funge da cervello operativo per la gestione delle emergenze in tempo reale.

Collaborazione e prossimi passi strategici

Oltre ai dispositivi e alla supervisione interna, la strategia di sicurezza si basa sulla stretta collaborazione con la Polfer, l'agenzia ferroviaria di polizia specializzata. Questa sinergia permette di combinare la sorveglianza digitale con il controllo territoriale professionale, massimizzando l'efficacia degli interventi. La disponibilità di dati in tempo reale permette di anticipare le criticità invece di limitarsi a registrarle, migliorando la percezione di sicurezza per i cittadini e i turisti. Le prime quindici adesioni costituiscono solo l'inizio di un potenziamento che si estenderà progressivamente a tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di creare un modello di eccellenza nella sicurezza dei trasporti pubblici.