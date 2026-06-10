Sicurezza stradale a Roma: dopo due vittime in poche settimane, i residenti di Monteverde chiedono interventi urgenti su viale dei Colli Portuensi e viale Isacco Newton

La comunità del quartiere Monteverde di Roma si mobilita dopo la morte di due pedoni in meno di un mese. Con una petizione, chiede più illuminazione, attraversamenti protetti e controllo della velocità su due arterie pericolose. Le autorità locali e la politica intervengono, sollecitando l'amministrazione capitolina a fare della sicurezza stradale una priorità.

La sicurezza stradale nel quartiere Monteverde di Roma, in particolare su viale dei Colli Portuensi e viale Isacco Newton, è tornata al centro del dibattito a seguito di una serie di incidenti gravi, tra cui la morte di due pedoni in poche settimane.

La mattina di lunedì, Laura Damia, una donna di 89 anni, è stata investita e uccisa da una Fiat Panda mentre attraversava vicino alle strisce pedonali in viale Isacco Newton. Il conducente, un uomo di 78 anni, non ha potuto evitare l'impatto. Meno di un mese prima, il 5 maggio, era morta Aspasia Bormioli in un incidente simile sullo stesso viale.

Questi eventi hanno spinto i residenti a organizzarsi: il Comitato di quartiere Monteverde Nuovo ha lanciato una petizione, raccogliendo firme in punti come l'Autoscuola Schiavo e il negozio Scotch Roma, per chiedere interventi urgenti. Le richieste includono la riduzione della velocità attraverso dissuasori e attraversamenti rialzati, un migliore impianto di illuminazione, especially alle intersezioni e sulle aree pedonali, e semafori pedonali più visibili con tempi adeguati.

Inoltre, si sollecita un monitoraggio costante dei limiti di velocità. La petizione sottolinea che la sicurezza stradale non è un privilegio ma un diritto. La situazione è aggravata dal fatto che questi due incidenti mortali si sono verificati in un'area già nota per la pericolosità, con decine di incidenti registrati nel tempo.

Le autorità, rappresentate dal XII gruppo Monteverde della polizia locale, sono intervenute più volte: l'ultimo caso, avvenuto tra il 9 e il 10 giugno, ha visto uno scontro laterale tra una Ligier e una Mercedes su viale dei Colli Portuensi, con tre giovani feriti (due ragazze di 17 e 18 anni e un ragazzo di 18) trasportati in ospedale. Non sono state riportate condizioni gravi, ma l'incidente ha riacceso le preoccupazioni.

Il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Fabrizio Santori, ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Roberto Gualtieri, esprimendo cordoglio e sottolineando che le due arterie sono di competenza diretta del Dipartimento lavori pubblici di Roma Capitale. Santori ha criticato l'approccio reattivo dell'amministrazione, che interviene solo dopo le tragedie, e ha chiesto di fare della sicurezza stradale una priorità, ascoltando le richieste dei residenti.

La comunità locale, composta da pedoni, anziani, famiglie e studenti, percepisce un rischio quotidiano nell'attraversare queste strade caratterizzate da alta velocità, scarsa illuminazione e protezione inadeguata. La mancanza di interventi strutturali, come dossi o semafori funzionali, lascia i cittadini a dover raccogliere firme per ottenere ciò che dovrebbe essere fornito dall'amministrazione ordinaria.

La questione non è solo locale: evidenzia una più ampia criticità nella gestione della mobilità urbana a Roma, dove il traffico e la manutenzione delle infrastrutture spesso lasciano a desiderare. Le ripetute tragedie spingono per una risposta concreta che vada oltre le dichiarazioni di circostanza.

La speranza è che le petizioni e le interrogazioni politiche portino a un piano di moderazione del traffico e a una riqualificazione illuminotecnica che riduca il numero di incidenti e restituisca ai quartieri un senso di sicurezza. Intanto, i luoghi degli incidenti rimangono punti critici: i residenti continuano a testimoniare situazioni di pericolo, soprattutto di notte, quando l'illuminazione insufficiente combinandosi con la velocità dei veicoli, crea condizioni ad alto rischio per chi attraversa.

La memoria delle vittime, come Aspasia Bormioli e Laura Damia, alimenta la determinazione del comitato a non cessare la propria azione finché non saranno adottate misure efficaci. La risposta delle istituzioni è attesa con urgenza, poiché ogni giorno senza interventi potrebbe riservare nuove tragedie. La città di Roma, nella sua complessità, deve affrontare la sfida di rendere le strade più sicure, partendo da quartieri come Monteverde, dove la mobilitazione dei cittadini sta diventando un esempio di cittadinanza attiva





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