Sigfrido Ranucci sarà parte civile nel processo per l'attentato subito a Pomezia. I pm chiudono le indagini e il giudizio immediato potrebbe concludersi nelle prossime settimane.

Il giornalista Sigfrido Ranucci chiarisce definitivamente la sua posizione riguardo all'attentato subito nella sua abitazione a Pomezia nel mese di ottobre 2025. In un'audizione durata cinque ore presso la Procura della Repubblica di Roma, Ranucci ha confermato di aver risposto a tutte le domande poste dai magistrati inquirenti, dimostrando la massima collaborazione. L'obiettivo dichiarato dal giornalista è quello di costituirsi come parte civile nel prossimo processo, con la consapevolezza che le indagini stanno per concludersi.

Dettagli dell'udienza e ruolo di Ranucci

L'intervento di Ranucci si inserisce nel quadro dell'inchiesta condotta dai pubblici ministeri, che ha portato all'attuale detenzione di Marco Lavitola, definito reo confesso dell'attentato. La banda responsabile dell'esplosione della bomba a Pomezia è già sotto custodia cautelare, mentre le autorità giudiziarie stanno valutando la possibilità di chiudere il giudizio immediato nelle prossime settimane. Sigfrido Ranucci ha ascoltato i pm per circa cinque ore, fornendo una versione dei fatti che mira a far luce su tutte le dinamiche criminali e motivazioni dell'aggressione.

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La difesa di Ranucci e il contesto mediatico

Avvocato Roberto De Vita ha dichiarato che il suo assistente ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati, rappresentando quanto a sua conoscenza con piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti. Nonostante la forte attenzione mediatica che accompagna la vicenda, il legale ha sostenuto la necessità di mantenere il riserbo sulle domande formulate e sulle dichiarazioni rese per rispettare le esigenze investigative. Ranucci ha ripetutamente sottolineato di ritenere di aver chiarito ogni dubbio e di avere il più grande interesse a che sia fatta piena luce sulle responsabilità dell'attentato.

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Posizioni delle parti e future procedure

In passato, su alcuni media era stato rimprostrato a Sigfrido Ranucci un presunto atteggiamento ambiguo nei confronti di Marco Lavitola, un uomo che Ranucci riteneva (o ritiene) un caro amico. Tuttavia, agli inquirenti Lavitola ha confessato di aver ideato l'attentato ai danni di Ranucci. Per questo motivo, il giornalista ha spiegato che nel processo si costituirà parte civile, allontanando qualsiasi accusa di complicità o ambiguità. La sua difesa ha confermato che continuerà ad offrire ogni contributo utile all'Autorità Giudiziaria senza alimentare ricostruzioni o anticipazioni mediatiche.