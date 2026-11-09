Signal: calo ascolti Claudia Di Pasquale, meno 487 mila spettatori

Signal perde quasi mezzo milione di telespettatori rispetto al debutto 2025. Dati Auditel confermano il calo del 29,2% con nuova conduzione in Rai3.

La nuova conduzione di Signal ha registrato un netto calo di audience nel suo debutto autunnale, registrando 1.182.000 spettatori e un 6,6% di share sulla domenica 8 novembre 2026. Questa performance segna una significativa contrazione rispetto all'esordio della stagione precedente, condotto da Sigfrido Ranucci, che aveva invece totalizzato 1.669.000 spettatori con un 9,3% di share.

Risultati Auditel e confronto con la stagione 2025-2026

La differenza numerica tra le due edizioni corrisponde a 487.000 spettatori persi, che traducono in una diminuzione percentuale del 29,2% dell'audience e una perdita di 2,7 punti di quota di mercato. Si tratta del primo verdetto numerico definitivo dopo la controversa sostituzione di Sigfrido Ranucci, una decisione presa dalla Rai a fine agosto che ha generato un acceso dibattito pubblico e legale.

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La situazione giuridica ha visto il giornalista impugnare la decisione davanti al Tribunale del Lavoro, dove il 9 ottobre era arrivata una decisione che rigettava la sua richiesta urgente di reintegro immediato in onda. Il dato di ascolto si posiziona al di sotto della media complessiva registrata durante l'intera stagione televisiva 2025-2026.

Dati storici e analisi TrueNumbers sulla stagione precedente

Secondo un'elaborazione dei dati Auditel realizzata da TrueNumbers, le 24 puntate trasmesse tra il 26 ottobre 2025 e il 31 maggio 2026 avevano attirato in media 1.551.458 spettatori, consolidando una quota di share dell'8,81%. Rispetto a questa media stagionale, il nuovo esordio registra un distacco considerevole che evidenzia la diversa attrattiva del format.

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È importante notare come l'ultimo appuntamento della stagione precedente, andato in onda il 31 maggio 2026, avesse ottenuto risultati sorprendentemente positivi con 1.765.000 spettatori e un 11,9% di share. Tale risultato rappresentava la percentuale più alta di tutta quella stagione, sebbene il confronto diretto con il debutto autunnale attuale risulti imperfetto a causa delle diverse stagioni televisive coinvolte.

Confronto con i record degli anni precedenti e il 2024

Allargando lo sguardo al contesto storico, il 6,6% di share registrato il 8 novembre 2026 rappresenta il valore più basso tra i debutti degli ultimi sei anni del programma. Nel 2021, Signal era partita con 2.304.000 spettatori e il 10,4% di share, mentre nel 2022 aveva esordito con 1.618.000 telespettatori e un 8,9%.

Il 2023 aveva visto un ulteriore picco con 2.061.000 spettatori e l'11,4% di share. Il punto di massima efficienza risale al 27 ottobre 2024, quando la conduzione di Sigfrido Ranucci aveva conquistato 2.643.000 spettatori con un 13,8% di quota, superando nella prima serata sia Rai1 che Canale5.

Posizioni dei stakeholder e impatto mediatico

Aldo Grasso ha recentemente commentato la situazione affermando che il compito fondamentale per Signal è dimenticare la figura di Sigfrido Ranucci e riscoprire il giornalismo di inchiesta. Questa presa di posizione evidenzia le aspettative verso la nuova direzione editoriale affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

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Il calo di pubblico emerge chiaramente anche nei dati di anteprima, dove la presentazione di domenica scorsa ha ottenuto 1.272.000 spettatori e il 6,5% di share, contro i 1.761.000 e l'8,5% dell'anno precedente. Anche il segmento successivo ha seguito questa tendenza negativa, consolidando il divario con i risultati storici del passato.

Contesto televisivo e cambiamenti nella fruizione

Un confronto aggiuntivo con il 23 ottobre 2017 mostra un dato di 1.914.000 spettatori e il 7,3% di share, quando Sigfrido Ranucci inaugurò la sua prima stagione completa da conduttore dopo l'esperienza di Milena Gabanelli. Il dato del 2026 risulta inferiore anche a questo storico punto di riferimento.

Tale confronto richiede una naturale contestualizzazione, considerando quanto siano profondamente cambiati nel frattempo i modelli di consumo televisivo e la collocazione temporale del programma. Il passaggio del segnale dal lunedì alla domenica nel 2023 ha modificato la dinamica di ascolto, rendendo ogni confronto numerico diretto particolarmente complesso da interpretare senza un'analisi approfondita delle abitudini del pubblico moderno.