Silhouettes pantaloni autunno inverno 2026-27: ritorni e tendenze in pelle, velluto e leggings

Le ultime sfilate mostrano pantaloni aderenti, voluminosi e con staffe, in pelle, velluto e tessuti tecnici, puntando su silhouette giocose e classiche. Scopri le linee più iconiche per la stagione fredda.

Negli ultimi giorni le passerelle di Milano e di Parigi hanno offerto uno sguardo completo sulla prossima stagione autunno inverno 2026-27, con derubata varietà di pantaloni che spaziano dalle silhouette aderenti ai modelli più voluminosi, passando per un ritorno sorprendente delle staffe e l'adozione di materiali come la pelle e il velluto.

Riflessi di tendenza: silhouette e materiali in evidenza

Le linee di base si sono infittite, con ritorni di leggings, pantaloni a staffe e modelli extra lunghi, tutti realizzati in tessuti che combinano morbidezza e struttura. Velluto, pelle e tessuti tecnici compiono la loro comparsa nei panni di brand come Alaïa, Armani, Khaite e Tory Burch, con tonalità avvolgenti dal caramello al bordeaux, oltre al classico nero.

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Le staffe si sono tornate sulle passerelle di Mugler, Stella McCartney, Balmain, Tod's e Jil Sander. L'evento stabilisce una regola di styling che prevede di lasciare la staffa in vista, spesso abbinata a tacchi alti o calze ton sur ton per creare un contrasto elegante.

Positioni controverse e favoriti della moda

Mentre alcuni stilisti come McQueen e Balenciaga abbracciano questa tendenza, altri come Hermès e Gucci propongono versioni più ironiche dei leggings, utilizzandoli come elementi di contrasto in look che spaziano dai maxi cappotti ai blazer sartoriali.

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Gli appassionati di pelle trovano rifugio in collezioni di Miu Miu, Isabel Marant, Courrèges, Gucci, Marni, Maison Margiela e Calvin Klein, dove la pelle si trasforma in un materiale versatile, disponibile in nero, marrone, bordeaux e tonalità naturali che sostituiscono il denim.

Impatto pratico e prossimi passi per i consumatori

Con la vita bassissima di ritorno, le nuove collezioni offrono pantaloni "calati" sui fianchi, con una costruzione rilassata che lascia scoperti l'ombelico e parte della pancia. L'effetto, seppur ribrottoso, è regalato da brand come McQueen, Ann Demeulemeester e Miu Miu, che reinterpretano i tagli in stile Y2K per renderli più moderni.

I pantaloni sartoriali concedono ulteriori opzioni: dal taglio oversize all'asciutto, con tasche disegnate e passanti, l'orlo superfluamente lungo aiuta a creare un'eleganza minimale. Le forme più "balloon" sono ancora di moda sotto l'influsso di ballerini come Wet Spot e harem pant, che offrono una silhouette morbida e avvolgente soprattutto nei panni di tendenza e nei modelli "puddle" extra lunghi.

Consumatori e stilisti sono dunque chiamati a valutare sia le opzioni classiche che le novità, tenendo conto delle esigenze di comfort, stile e aderenza alle tendenze attuali.